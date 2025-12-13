Carreteras de Ibiza: doce meses de obras para acabar con el mayor punto negro de la red viaria

Las obras de la futura rotonda en el cruce de los Cazadores, con las que se quiere corregir el punto más conflictivo de la red viaria de Ibiza, estarán finalizadas en octubre del año que viene y contarán con dos carriles de entrada por cada acceso y tres pasos inferiores para carriles ciclistas y peatonales, según anunció ayer el director de esta obra, el ingeniero Jesús Villar. Una nutrida representación de autoridades políticas ha escenificado este sábado el acto de colocación de la primera piedra de esta glorieta, que, con 80 metros de diámetro, se convertirá en la de mayor tamaño de toda la isla.

«Esta obra es una demanda histórica de los vecinos y conductores que pasan cada día por aquí, que siempre han advertido de la peligrosidad de este cruce», recuerda el presidente del Consell, Vicent Marí. Además de Marí, en la inauguración oficial de la obra participó una nutrida representación de autoridades políticas, entre ellas el vicepresidente del Govern balear, el ibicenco Toni Costa; la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y sus homólogos en Sant Joan y Sant Antoni, Tania Marí y Marcos Serra.

Características

Los trabajos de desbroce y de movimiento de tierras empezaron el pasado mes de octubre y han supuesto la expropiación de 12.500 metros cuadrados. En total, esta intervención afectará a una superficie de 47.000 metros cuadrados para poner orden en un punto donde confluyen las carreteras en dirección a Santa Eulària (EI-200), Sant Joan (EI-300) y Sant Rafel (EI-631).

El desbroce y movimiento de tierras para contruir la rotonda empezó en octubre. / J.A. RIERA

Según detalló Villar en el acto de presentación, las obras también contemplan la creación de viales de servicio para garantizar el acceso a las viviendas del entorno, así como otros itinerarios diferenciados para ciclistas y peatones. A ambos lados de la carretera se habilitarán dos nuevas paradas de autobús con marquesinas y se acondicionará todo el entorno con 487 metros de muros de contención y 3.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

Las obras de la futura rotonda, que se han adjudicado a la constructora Obrascón Huarte Laín, tienen un presupuesto de ocho millones de euros, de los que el Govern balear aporta seis millones a cargo de los Fondos de insularidad.