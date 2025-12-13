Armengol dice en Ibiza que hay un complot contra el Gobierno y pasa de puntillas por los escándalos de corrupción

Son momentos especialmente críticos para el PSOE y el Gobierno. A los habituales escándalos por lo que se va conociendo de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presunta corrupción, con la implicación de figuras que han sido clave en el partido y el Gobierno central, esta semana se ha sumado la detención (y puesta en libertad con medidas cautelares este sábado) de la llamada ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez; del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y del empresario Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del partido e imputado Santos Cerdán. De todo ello no habló explícitamente la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSOE balear, Francina Armengol, durante su discurso en la comida de Navidad de los socialistas ibicencos, celebrada este sábado en el Hipódromo de Sant Rafel.

De hecho, a pesar de que se había convocado a los medios, ni Armengol ni el secretario general del PSOE de Ibiza, Vicent Roselló, permitieron a este diario realizar preguntas, a pesar de que este redactor se lo pidió a ambos in situ en dos ocasiones, alrededor de media hora antes de que tuviesen que dar sus discursos ante la militancia reunida en el hipódromo. Así, no era por falta de tiempo.

Las socialistas Rosario Sánchez, Mercedes Garrido, Francina Armengol y Milena Herrera. / J.A. Riera

Sin preguntas

Segundos después, un responsable de prensa del partido dijo que no habría declaraciones, pero a pesar de ello este redactor volvió a intentarlo, tanto con Armengol como con Roselló, pero se negaron de nuevo. «Prensa [del partido] manda», justificó, riendo, la presidenta del Congreso, para dejar claro que se negaba a responder preguntas. El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, (ambos están imputados y en prisión preventiva), apunta a la posible participación de la expresidenta socialista de Balears en contrataciones que se están investigando, según ha recogido Europa Press esta semana.

«Sé que nos han pasado cosas duras y sé que el PSOE, en ciertas cosas, no lo hemos hecho bien, sin ningún tipo de duda, y por eso hemos actuado con contundencia, porque hemos tenido a unos cuantos personajes que no son dignos de nuestro partido ni de nuestra historia. Pero frente a todo esto, no os dejéis tumbar. Pensad en los grandes socialistas, en los que nos persiguieron, en nuestro fundador, en todo lo que la gente ha sufrido para que tengamos una democracia», expresó Armengol en su discurso. Fue la única referencia a las investigaciones por presunta corrupción, sin mencionar nada explícitamente sobre ello.

Sí que trató claramente otro escándalo que afecta al PSOE, el del goteo constante de acusaciones de acoso sexual y comportamientos machistas en general por parte de hombres del partido en diferentes puntos de España. El caso más conocido es el de Francisco Salazar, quien fuera asesor de la presidencia del Gobierno. Todo ello sumado a una cuestionada gestión de estos casos por parte del PSOE, ya que incluso desde el mismo partido se reprocha que se debería haber actuado antes y de otra forma.

«Nacimos para defender los derechos de los trabajadores, la justicia social, la igualdad y dentro de ésta, de una forma muy clara, la igualdad entre hombres y mujeres», dijo Armengol en el hipódromo. «El PSOE es un partido feminista por excelencia y no son bienvenidos los comportamientos machistas. Los rechazamos, nos asquean, los combatimos y los combatiremos siempre, dentro de nuestra casa y fuera, como siempre ha hecho el partido», prosiguió.

La líder del PSOE balear animó al público a rechazar «de forma contundente todo aquello que nos hace avergonzarnos». Y seguidamente, disparó contra el PP: «Hay otros que no han de darnos ninguna lección (...) El vicepresidente de Balears [Toni Costa], ibicenco por excelencia, no tuvo ningún problema en contratar en el Govern a una persona que estaba imputada por acoso sexual porque él se creyó antes al acosador que a la víctima. Y es una persona [Juan Antonio Serra Ferrer] que ahora está condenada».

Apunta a un complot

Armengol dijo, ya hacia el final de su discurso, y volviendo al plano nacional, que «la derecha política, la mediática, la económica…» buscan «destrozar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez»: «Aquello que dijo el señor Aznar de ‘el que pueda hacer, que haga’, está en práctica, y frente a esto nosotros podemos hacer cosas para defender los derechos de los ibicencos: sanidad y educación públicas, vivienda digna, movilidad y medio ambiente digno».

Roselló, por su parte, dijo en su discurso: «El feminismo es un objetivo identitario de nuestro partido, y que nadie tenga ninguna duda de que quienes no participen de nuestra idea, de nuestra identidad y de estas políticas, no serán bienvenidos en nuestro partido». Por otra parte, ambos socialistas cargaron contra las políticas de los ayuntamientos, el Consell y el Govern, principalmente en materia de vivienda y, por lo que respecta al Ejecutivo de la Comunitat, también de sanidad.

Pep Marí ‘Marge’, secretario general del PSOE de Sant Antoni, calificó de «burros», en una introducción a los discursos de Armengol y Roselló, a quienes están en prisión.