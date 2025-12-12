Sorprendente robo en un bar de Ibiza: esto es lo que se han llevado

El bar Sibaritas, en Ibiza, ha vivido un episodio insólito. Alguien ha entrado en el local y ha robado la escobilla del váter y la papelera del baño, sustituyéndolas por otras de calidad claramente inferior. El propio establecimiento ha relatado en su cuenta de Instagram (@sibaritasibiza) lo ocurrido con una mezcla de incredulidad y humor.

“¿Veis aquí una papelera blanca? ¿Veis aquí un escobillero blanco? Vale, pues esto no es de mi bar”, ha explicado la propietaria en un vídeo difundido en una historia de Instagram. Según cuenta, al entrar al baño poco antes del cierre, notó que algo no cuadraba y preguntó a su hermano si había cambiado algún elemento del aseo. “¿Yo qué voy a cambiar?”, le respondió. Fue entonces cuando constató que los objetos originales habían desaparecido.

“Nos han robado el escobillero y nos han robado la papelera. Pero bueno, han tenido la amabilidad de traernos su cubo de basura de su casa, me imagino, y su escobillero”, ha relatado entre risas la responsable del establecimiento. La situación, asegura, le pareció tan surrealista que no pudo evitar tomársela con humor: “Me he descojonado porque es que me parece surrealista, tío. Es muy gracioso”.

El establecimiento no ha informado de si presentará denuncia formal, pero el ladrón tuvo la consideración de no dejar el baño sin ambos elementos.