El presidente del Consell de Ibiza acusa a Pedro Sánchez: “Sin seguridad jurídica, el mercado de vivienda de Ibiza continuará bloqueado”

Mientras los hoteleros se quejaban este viernes de que les falla la mano de obra debido a la escasez de vivienda, el presidente del Consell, Vicent Marí, esgrimía, por una parte, que el Govern y las instituciones locales ibicencas ya hacen lo posible por paliar esta situación, y, por otra, que buena parte de la culpa la tiene Pedro Sánchez, según dijo al finalizar el Consell de Alcaldes: “Hay una cuestión que es clave, la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, el mercado de vivienda continuará bloqueado. Y el responsable de la seguridad jurídica es el Gobierno de España”.

Es el Ejecutivo central el que “aplica leyes que no defienden a los propietarios”, que, “muchas veces, deciden tener cerrada la vivienda antes que alquilarla”. Según Marí, mientras no se cree un clima de confianza “donde se garantice el cobro de las rentas y que en caso de impago los desahucios sean rápidos, el mercado inmobiliario continuará bloqueado”. Muchas casas seguirán, por esa causa, fuera del mercado: “Sabemos que hay muchas viviendas que están cerradas y no estamos hablando de grandes tenedores, sino de pequeños propietarios que prefieren tenerla cerrada, no arriesgarse, tras las malas experiencias que han sufrido”.

Centro de es Gorg

Por otra parte, en el Consell de Alcaldes se habló del centro de baja exigencia de Es Gorg, que se encuentra en fase de construcción. El consejo decidió poner manos a la obra para que, antes de que esté concluido, “se pongan en marcha todos los expedientes de contratación de mobiliario y de personal necesario para el momento en que empiece a funcionar ese centro”, explicaba Marí.

Los diferentes regidores y técnicos de cada ayuntamiento se irán reuniendo para ver cuáles son las necesidades más inmediatas o necesarias para la entrada en funcionamiento de este centro.