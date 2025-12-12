Salinera de Ibiza: una cosecha marcada por la dana y la falta de espacio

Los primeros días de octubre, tras la dana que golpeó Ibiza el 30 de septiembre, especialmente en la mitad sur de la isla, desde la Salinera Española ya explicaron en este diario que calculaban que tendrían unas pérdidas de entre 7.000 y 8.000 toneladas de sal. Esto suponía un 10% de merma, dado que la previsión era contar, en esta cosecha, con una producción de 80.000. Pero en aquel momento todavía no se había producido el segundo episodio de lluvias torrenciales que afectó a Ibiza, el del 11 de octubre. Así, ahora tienen contabilizadas 11.000 toneladas perdidas, detalla Joan Ribas, apoderado de Salinera Española. De este modo, la producción rondaría las 69.000 toneladas. "De éstas extraeremos unas 50.000 y el resto se quedarán dentro de los estanques cristalizadores para la próxima cosecha".

Montañas de sal en una imagen de este viernes. / Sergio G. Cañizares

"Lo del día 11 nos hizo más daño, porque ya llovía sobre mojado", recuerda. Nunca mejor dicho. "Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en nuestras instalaciones cayeron 194 litros, y en la tanda del 10 y 11 de octubre, 210", explica Ribas al consultar la base de datos, en la que los días enteros van de ocho de la mañana a ocho de la mañana del día siguiente. "Hace 20 años nos cayeron 170 y ses Salines también quedaron anegadas. Fue en septiembre de 2005", explica. Debido a las danas de este 2025, la Salinera tuvo que parar unas tres semanas.

Extracción a punto de terminar

Por otro lado, normalmente, la cosecha comienza a principios de este septiembre y este año todavía no ha terminado, siguen con la extracción. Ribas calcula que durará "hasta finales de la semana que viene", si no se produce ningún embarque más. "Cargamos un barco la semana pasada, que se llevó unas 5.400 toneladas. Esto nos valió para haber hecho el agujero y seguir llenando. Tenemos aviso para que venga otro, pero no sabemos si vendrá o no mientras estamos sacando sal. Ahora tenemos espacio para otras 5.000 toneladas, gracias a las que despachamos la semana pasada, que fueron para el mercado nacional. Ya las hemos empezado a llenar otra vez, y creemos que estaremos sacando hasta finales de la semana que viene", en palabras del apoderado. Ahora están trabajando con dos cristalizadores desaguados: "Uno ya tiene los cavallons [montañas de sal ya extraída] hechos, y el otro está cavado para comenzar a hacerlos". En total, en el Parque hay 20 estanques cristalizadores.

La cosecha se ha alargado hasta ahora por la producción que se había calculado y por el parón que ocasionaron las fuertes lluvias. Tras éstas, los estanques quedaron inundados.

A pesar de las complicaciones, de ese parón obligado, Ribas concluye que "la producción ha sido muy alta", pero matiza: "La cuestión es que podamos sacar la sal. Es una cuestión de estiba, de poder apilarla en un lugar. El que tenemos está prácticamente lleno. La falta de espacio se debe a que tenemos sal de la cosecha del año pasado y de la de este año". En 2024 se produjo bastante, pero solo "se sacaron 40.000 toneladas": "El resto se quedaron dentro de los cristalizadores".

El acumulado de 2024

De hecho, Diario de Ibiza recogió en octubre de 2024 que dicho año era el primero en el que no se iba a recoger toda la sal acumulada en los estanques cristalizadores. El año pasado Salinera Española también calificaba positivamente la cosecha, con cifras de producción muy similares a las de 2023 (y 2025). Al mismo tiempo, a causa de la bajada de las ventas que se arrastraba del 2023, las reservas (lo apilado en la montaña de sal) eran elevadas. "Tendremos que parar la extracción antes de tiempo. Nunca nos había pasado", señalaba, en octubre de 2024, el director de la explotación, José María Fernández. "No se puede decir que el año que viene pudiéramos tener dos cosechas, pero casi. Se acumula una encima de la otra", auguraba sobre el 2025.

Fernández decía en 2024 que habían tenido un mal año en ventas de sal por varios factores. Como la meteorología fue muy buena para la producción, todas las salineras de la Península consiguieron buenas cosechas en 2023. "Al haber más sal, los precios bajan, hay más competencia y se vende menos". También apuntaba a que se estaba viviendo "un ciclo seco de entre tres y cuatro años con pocas lluvias", lo que genera una mayor producción de sal; además, la demanda de sal para el deshielo de las carreteras en el norte de Europa ha disminuido, ya que las nevadas son menos frecuentes o de menor intensidad.