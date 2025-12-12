"Máxima preocupación" entre ecologistas y científicos ante la rebaja de la protección en las reservas marinas de Ibiza y Formentera

Diversas entidades sociales, ecologistas y científicas han emitido un comunicado este viernes en el que expresan su "máxima preocupación” ante la reciente propuesta de ampliación de la Reserva Marina des Freus de Ibiza y Formentera, al considerar que dicha iniciativa podría conllevar una flexibilización de la normativa vigente y permitir una mayor actividad de pesca recreativa y un aumento de las capturas en este espacio protegido.

Las organizaciones firmantes recuerdan que la Unión Europea y el Estado español se han comprometido a proteger el 30% de la superficie marina en 2030, con al menos un 10% bajo protección estricta. En este contexto, valoran positivamente cualquier avance hacia estos objetivos, pero advierten de la “extrema gravedad” que supondría ampliar áreas marinas protegidas reduciendo al mismo tiempo su nivel de protección.

Desde 1999, las administraciones públicas han invertido importantes recursos económicos en la creación de una red de reservas marinas de interés pesquero en Baleares, explica la nota. Estas reservas, subrayan las entidades, son "herramientas de gestión basadas en el conocimiento científico", tanto en su delimitación como en las normas que regulan las actividades permitidas en su interior, tal y como establece la Ley de Pesca de las Illes Balears.

En este sentido, las organizaciones muestran su "inquietud" ante las propuestas de modificación del decreto que regula las actividades extractivas y subacuáticas en las reservas marinas del litoral balear, ya que podría equiparar la normativa de estos espacios protegidos con la de zonas sin figura de protección. Asimismo, alertan de la posible eliminación de la zona de veda de pesca recreativa en s’Espardell, lo que incrementaría "el esfuerzo pesquero dentro de la reserva".

Avances logrados en riesgo

Según denuncian, un aumento del esfuerzo y de las cuotas de captura de la flota recreativa pondría en riesgo los avances logrados en la recuperación de los recursos marinos, tras décadas de sobreexplotación. Estos avances han permitido, entre otros efectos positivos, frenar el declive de la flota profesional de artes menores, considerada clave para el abastecimiento de los mercados locales, la soberanía alimentaria y el suministro de productos de proximidad vinculados a la economía azul.

Las entidades recuerdan, además, que desde la creación de la red de reservas marinas el número de licencias de pesca recreativa en Baleares no ha dejado de crecer hasta alcanzar las 45.000, lo que demuestra que la existencia de reservas no ha perjudicado esta actividad.

La propuesta aprobada recientemente en el pleno del Consell de Ibiza, impulsada por PP y Vox, contempla autorizar modalidades como la pesca submarina dentro de las reservas marinas. Las organizaciones advierten de que existen evidencias científicas de que esta práctica afecta de forma muy negativa a las especies litorales y pone en peligro los beneficios de las reservas en términos de aumento del número y tamaño de especies de interés pesquero. Además, señalan que la pesca recreativa es el sector con menor nivel de declaración de capturas y donde se registran más sanciones por infracciones como la falta de licencia o la pesca ilegal.

Sin respaldo científico

A juicio de las entidades firmantes, la propuesta carece de respaldo científico y técnico, rompe los consensos normativos que han permitido el éxito de la red balear de reservas marinas y supone un cambio de rumbo que amenaza a todo el sistema de áreas marinas protegidas del archipiélago.

Ante esta situación, las organizaciones reclaman una moratoria en los cambios normativos relativos a la pesca recreativa en las reservas marinas de Ibiza y Formentera y la apertura de un proceso participativo que incluya a todos los sectores implicados, así como a científicos y organismos públicos especializados. El objetivo, señalan, es garantizar que cualquier modificación se base en información independiente y en la mejor evidencia científica disponible, para salvaguardar el estado de conservación de los recursos marinos de Baleares.

Las entidades firmantes son: Arrels Marines; Ecologistas en Acción; Fundació Iniciatives del Mediterrani; Fundació Marilles; Fundación Cleanwave; Fundación por la Conservación de Ibiza y Formentera; Fundación Save the Med; GEN-GOB; GOB Mallorca; GOB Menorca; Greenpeace y Plataforma Port Ramassat.