Interceptan dos pateras con 42 migrantes a bordo en Ibiza y Formentera
En lo que va de año, han alcanzado las Pitiusas un total de 180 pateras que transportaban a 2.824 migrantes
La Guardia Civil ha localizado la mañana de este viernes dos parteras con un total de 42 personas a bordo en aguas de las Pitiusas, según ha informado Delegación del Gobierno.
La primera intervención se ha producido a las 07.50 horas en la zona del Pilar de la Mola, en Formentera, donde agentes del puesto de la Guardia Civil han localizado a 13 personas de origen magrebí que habían llegado a bordo de una patera. Aún no han detallado si entre ellos se encontraban menores y mujeres.
Minutos más tarde, a las 8 horas, se ha detectado otra embarcación en la zona de Platja d’en Bossa. En este caso, las fuerzas de seguridad han interceptado a 29 personas de origen subsahariano. Tampoco han informado sobre si había mujeres y menores entre el grupo.
En la actuación han participado efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil de Ibiza, además de agentes de la Policía Local de Sant Josep. Las autoridades han activado los protocolos establecidos para estos casos, que incluyen la identificación, atención sanitaria y tramitación correspondiente de las personas interceptadas.
Recuento anual
En lo que va de año, un total de 180 pateras han llegado a las Pitiusas con 2.824 migrantes, según el recuento de este diario. 24 embarcaciones con 374 migrantes arribaron a Ibiza y 164 pateras con 2.538 migrantes, a Formentera.
