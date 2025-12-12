Temperaturas de primavera en diciembre: Ibiza llega a los 20 grados

Ibiza y Formentera encadenan un nuevo día de temperaturas inusualmente altas para diciembre, según los datos provisionales registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada del jueves ha vuelto a dejar valores significativamente templados en pleno mes invernal, con máximas que han alcanzado los 20 grados en algunos puntos de las Pitiusas.

El valor más alto se ha medido en Vila, donde el termómetro ha llegado a marcar 20 ºC. Tanto Formentera como Sant Antoni han registrado 19 ºC, mientras que Sant Joan y el aeropuerto de Ibiza se han quedado en 18 ºC.

Las temperaturas mínimas también han sido suaves durante la madrugada de este viernes. La Aemet ha registrado 10 ºC en Sant Joan y Sant Antoni, 11 ºC en Vila y 12 ºC tanto en Formentera como en el aeródromo de es Codolar, unos valores que refuerzan la anomalía térmica que vive el archipiélago en este tramo final del año.

Estas cifras se sitúan varios grados por encima de lo habitual para la primera quincena de diciembre y mantienen la tendencia cálida que Aemet viene observando desde comienzos de mes en Baleares.

El día más caluroso

Desde el 1 de diciembre hasta la fecha la máxima más baja ha sido de 17ºC, según los datos provisionales de la Aemet. El día más caluroso fue el 6 de diciembre, cuando se registraron hasta 23,5 ºC en Vila.

El episodio de temperaturas suaves continuará durante los próximos días, aunque la llegada de lluvias y nubosidad prevista podría provocar un ligero descenso térmico a partir del fin de semana.