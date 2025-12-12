Navidad solidaria: un restaurante de Ibiza ofrecerá comida gratis a quienes lo necesiten

La Navidad es un tiempo de celebración que fortalece los lazos entre las personas y hace aflorar en la sociedad valores como la empatía y la solidaridad. Una prueba de ello es lo que ocurrirá el 25 de diciembre en Cala Vedella, más específicamente en Lupita's Kitchen, que abrirá sus puertas y recibirá con música, comida y bebidas gratis a todos aquellos que lo necesiten.

"Siempre me gustó la Navidad y creo que es una época del año que debe ser especial para todo el mundo", explica Robert, el chef y dueño del restaurante que, con mucha ilusión, planea cocinar para cientos de personas ese día. "Todos podemos estar pasando un mal momento o teniendo un mal año, pero de todos modos merecemos celebrar la Navidad", explica a Diario de Ibiza este hombre que llegó desde Países Bajos hace seis años.

Robert, el dueño del restaurante que ofrece comida gratis en Navidad a quienes lo necesiten / Instagram @lupitaskitchenibiza

Los platos por los que podrán optar quienes se acerquen al establecimiento de esta playa de Sant Josep, son paella y risotto vegetariano, mientras que las opciones de bebidas para acompañar el almuerzo navideño serán agua, café, té y vino caliente. Quienes elijan beber cerveza o vino deberán abonar dos euros por copa, detalla.

"Ven tal como eres. Comparte, conecta, come, disfruta y celebremos juntos esta Navidad", invita el anuncio del evento al que también serán bienvenidas todas aquellas personas que deseen acercarse para ayudar. La cita es el próximo domingo 25 de diciembre de 14 a 17 horas en el carrer de la Carrasca en Cala Vedella, Sant Josep.