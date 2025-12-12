Regalar arte de Ibiza para Navidad: el Mercat de l'Art regresa a Can Portmany
En esta iniciativa se ofrecerá una selección de pintura, fotografía e ilustración en Sant Rafel
El Centre Cultural Can Portmany, en Sant Rafel, acogerá del 17 de diciembre al 3 de enero una nueva edición del Mercat de l’Art de Nadal, una iniciativa impulsada por la Associació MultiArt de Ibiza (AMAE) que reúne a distintos creadores de la isla en una muestra colectiva de arte contemporáneo con motivo de las fiestas navideñas.
La exposición se inaugurará el 17 de diciembre a las 18 horas y contará con la participación de los artistas Ana Jakimow, Isabel Galán, David Martínez, Lucía Rodríguez, Cris AC, Marisa Benito, Jessica Sturgess y Marga Escandell, cuyas obras conforman una propuesta diversa y plural.
El Mercat de l’Art de Nadal ofrece al público una selección de trabajos que abarca distintos lenguajes y disciplinas, como la pintura, la fotografía o la ilustración, y se plantea como un espacio de encuentro entre creadores locales y ciudadanía en un contexto cultural y cercano.
La muestra podrá visitarse de lunes a sábado, de 17 a 20 horas, mientras que los domingos y festivos permanecerá cerrada.
Esta iniciativa se consolida como una oportunidad para descubrir y apoyar el talento artístico de Ibiza durante las celebraciones navideñas, fomentando la creación local y el acceso a la cultura en estas fechas señaladas.
