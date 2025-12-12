Un motorista en estado muy grave tras un accidente en Sant Josep

Un motorista ha resultado herido muy grave este viernes tras sufrir una caída casual en una carretera de Sant Josep, según ha informado el SAMU 061. El suceso se produjo en torno a las 11.48 horas. Hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia de UVI móvil y una de soporte básico, activándose además el código de politraumatismo grave debido a la gravedad del estado de la víctima.

Los equipos sanitarios llevaron a cabo maniobras de estabilización en el punto del suceso antes de proceder al traslado. Una vez estabilizado, el herido fue evacuado en estado crítico a Clínica Vilas, donde ha quedado ingresado bajo observación y tratamiento especializado.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente, que se produjo sin la implicación de otros vehículos según la información inicial. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.