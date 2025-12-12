Llegan otros 41 migrantes a las Pitiüses y ya son más de 230 desde el martes
Los primeros 17 fueron localizados en la playa de Migjorn, en Formentera, y los otros 24 en s'Estanyol, en Ibiza
Dos nuevos grupos de migrantes fueron localizados este jueves en las Pitiusas, según informó la Delegación del Gobierno en Baleares. A las 08.45 horas, 17 personas de origen magrebí fueron halladas en la playa de Migjorn, en Formentera. En el dispositivo participaron agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y la Policía Local de Formentera.
A las 12.30 horas se registró otra llegada, esta vez a la playa de s’Estanyol, en Ibiza, donde fueron localizadas 24 personas de origen magrebí. En este operativo intervinieron la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep y la del Puesto Principal de Santa Eulària, según la misma fuente.
Estos migrantes se suman a los más de 190 que llegaron a las costas pitiusas entre el martes y la madrugada de este jueves.
En lo que va de año, un total de 178 pateras han llegado a las Pitiusas con 2.912 migrantes, según el recuento de este diario. De ellos, 374 migrantes en 24 embarcaciones han arribado a Ibiza y 2.538 migrantes en 164 pateras, a Formentera.
