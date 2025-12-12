Que Ibiza sea la isla de Balears más tensionada por el problema de la vivienda, según alerta el informe Foessa de Cáritas, que señala que tres municipios de la isla son los que tienen los precios más elevados de Balears. Destaca que el empleo ha dejado de actuar como un verdadero escudo frente a la pobreza y que la exclusión social ha crecido entre los trabajadores.

Llama la atención

Que el sueldo base de un médico interno residente sea de 1.300 euros, según denuncian los médicos en las movilizaciones que están protagonizando estos días de huelga, en las que reclaman mejoras laborales que impidan el «maltrato institucional» que aseguran sufrir. En el punto de mira, las guardias de 24 horas, algo que, denuncian, no favorece ni a los pacientes ni a los profesionales.

Que la documentación encontrada en unas bolsas de residuos halladas en Platges de Comte haya permitido identificar a la empresa que, presuntamente, las dejó en un camino de tierra. Las bolsas contenían restos de obra, sacos, plásticos, cartones, cestas de goma y botellas de plástico. Ahora la empresa se enfrenta a una multa de 5.000 euros por dejarlos en una zona no autorizada.