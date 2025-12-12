José Plà, vigilante de seguridad del hospital de Ibiza salva a un hombre de morir atragantado: "El hombre no podía respirar y se agarraba la garganta"

Era domingo. Domingo de un puente. Todo estaba más o menos tranquilo en el Hospital Can Misses y José Pla Soria, uno de los trabajadores del servicio de seguridad, disfrutaba de su momento de descanso en la cafetería pública del centro. Eran sobre las tres y media y estaba con otros dos compañeros que trabajaban ese día, Javier Moreno, responsable del servicio, y Oliver González. «Habíamos acabado la ronda y estábamos comiendo algo», recuerda.

Plà con los dos compañeros que estaban con él en el servicio: Javier Moreno y Oliver González.

No muy lejos de su mesa había una familia que también estaba comiendo en ese momento. «Tenían a una persona ingresada», explica. Entre ellos, un hombre de edad avanzada. De repente, ese momento tranquilo de domingo por la tarde en la cafetería del hospital cambió por completo: «El señor no podía respirar y se agarraba el cuello».

Plà, que además de profesional de seguridad es también técnico en cuidados auxiliares de enfermería, no se lo pensó dos veces. De una zancada estaba en la mesa. Junto con sus compañeros apartaron un poco a la familia para ver qué estaba pasando y, al comprobar que el hombre tenía atorada la vía aérea, actuó como un resorte. Comprobó con los dedos que, efectivamente se estaba atragantando, se colocó a su espalda y le practicó la maniobra de Heimlich. «Expulsó el bolo, pero aún había que trabajar un poco más», recuerda Plà, que lleva algo menos de un año trabajando en el hospital. «En febrero o marzo hará un año», comenta este hombre que, antes de dedicarse a la seguridad fue militar. «Estuve en Bosnia», detalla.

Con el hombre ya, en principio, a salvo del ahogamiento, le trasladaron hasta el servicio de Urgencias para que se aseguraran de que no le había quedado nada en la garganta, lo que podría haber supuesto complicaciones.

El hombre se atragantó con la comida, explica, un poco de pescado y arroz. «Las personas mayores a veces tienen problemas con la comida, es más fácil que se atraganten», comenta, dando voz a su mitad como auxiliar de enfermería.

Plà resta importancia a su actuación. En un trabajo como el suyo, tanto el de auxiliar de enfermería como el de profesional de la seguridad, este tipo de intervención es habitual, señala. El trabajador de Can Misses sonríe cuando se le pregunta si nadie pronunció aquello de «¿hay algún médico en la sala?». «Era una tarde tranquila», responde Plà, quien, además de en Can Misses ha trabajado también en la Policlínica y en servicios como quirófano o psiquiatría. Durante bastante tiempo compaginó la seguridad con la enfermería, aunque finalmente optó por la primera. «Tenía que centrarme en uno y he dejado el otro un poco de lado», indica antes de señalar que, con lo contento que está, cree que ha elegido bien.

Le gusta trabajar en el hospital. «Es un servicio muy dinámico, con bastantes intervenciones. A veces a Urgencias llega gente alterada o con consumo de tóxicos, también hacemos de apoyo a la policía y otro tipo de intervenciones, no es nada aburrido. Hay ratos en los que estamos en nuestra garita, pero siempre pasan cosas», explica José Plà, que detalla que en una intervención como la del domingo la forma de actuar es la de siempre: asegurar el espacio y actuar.n