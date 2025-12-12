Iván Castro, director de Bienestar Social de Ibiza: "Tener un empleo ya no es un factor de protección frente a la exclusión"

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Ibiza han tenido que hacer frente en los últimos años al crecimiento constante de los asentamientos de infraviviendas y autocaravanas, especialmente durante la temporada estival. Sin embargo, lejos de la impresión que puedan generar a primera vista estos núcleos, buena parte de sus residentes no requieren asistencia y, salvo el grave problema de la vivienda, tienen sus necesidades básicas cubiertas.

«Un trabajador de un hotel que decide vivir en una caravana no lo entendemos como un perfil social, sino que cuenta con otras características relacionadas con la vivienda, el empleo o la estacionalidad. El perfil social es el de aquella persona con dificultades para desarrollarse de forma plena. Por eso, diferenciamos la exclusión social pura, severa o crónica frente a esta exclusión residencial», apunta el director de Bienestar Social de Vila, Iván Castro. Así, precisa que la solución a la falta de vivienda es un problema de carácter global que no depende de los servicios sociales y que debería afrontarse desde todas las administraciones.

No obstante, los equipos del departamento de Bienestar Social del municipio de Ibiza también visitan periódicamente los asentamientos para conocer a sus moradores, sobre todo para comprobar si entre ellos se encuentran personas con hijos. «Si una familia está viviendo en un asentamiento, dentro de una caravana o en una habitación, se dificulta el desarrollo psicoevolutivo de los menores», advierte Castro.

Evolución

Así, los servicios sociales se están adaptando a este nuevo fenómeno, del que no se libran ni siquiera personas asalariadas. «En el año 2000, la empleabilidad era un factor de protección frente a la exclusión social. Hoy en día, un empleo ya no te garantiza una vivienda ni una calidad de vida», lamenta.

En estos momentos, las Unidades de Trabajo Social del Ayuntamiento de Ibiza recorren cada dos semanas los siete asentamientos que tienen localizados en el municipio, donde viven unas 400 personas en plena temporada.