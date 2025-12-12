Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza insta al Gobierno central a publicar ya en el BOE la declaración de zona catastrófica

El Consell de Alcaldes asegura que su publicación facilitaría la tramitación de las solicitudes, 108 hasta el momento

Se hará un seguimiento de las obras hidráulicas para que “no se queden en los cajones de las diferentes administraciones y se eternice su ejecución”

Un momento de la reunión del Consell de Alcaldes.

Un momento de la reunión del Consell de Alcaldes. / Vicent Marí

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

Ibiza

Hace 18 días, el 25 de noviembre, el Consejo de Ministros daba luz verde a la Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil de varias áreas de España, entre ellas Ibiza, que se vio afectada gravemente por las lluvias devastadoras de finales de septiembre y comienzos de octubre. Desde entonces, nada. Y eso es lo que este viernes reclamaba el presidente del Consell, Vicent Marí, tras al reunión del Consell de Alcaldes: que el Gobierno “publique lo antes que sea posible” en el BOE esa decisión, crucial para que los afectados puedan obtener cuanto antes las ayudas que reclaman.

Hasta la fecha, según Marí, se han presentado 108 solicitudes para optar a las ayudas por aquellos aguaceros, que ascienden a un total de cinco millones de euros aportados por el Govern balear. El 30% de las solicitudes son para cubrir daños en viviendas; un 40%, para vehículos afectados, y otro 30% para los desperfectos en las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas anegadas durante esos diluvios.

Marí recuerda que mientras no se publique la decisión del Consejo de Ministros en el BOE, “se dificulta y en algunos casos se retrasa el pago” de las ayudas

En total, las 108 peticiones solicitan un total de entre 500.000 y 600.000 euros. La mitad de esas ayudas podrán ser entregadas antes de final de año, asegura Marí, quien, no obstante, recuerda que mientras no se publique la decisión del Consejo de Ministros en el BOE, “se dificulta y en algunos casos se retrasa el pago”.

Seguimiento de obras hidráulicas

Además se ha tratado en el Consell de Alcaldes la necesidad de un seguimiento y control de todas las obras hidráulicas necesarias para evitar efectos desastrosos como los de las pasadas riadas. Especialmente, las obras “más permanentes de carácter estructural, como la de la carretera de acceso al aeropuerto: “Hay que hacer allí importantes inversiones en la balsa de tormentas, que hay que ampliar, y también abrir las canalizaciones hasta el mar”. Ese seguimiento tiene como objetivo que esos proyectos “no se queden en los cajones de las diferentes administraciones y se eternice su ejecución”.

