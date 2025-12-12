Un equipo de atención urgente para ayudar a las personas que viven en la calle en Ibiza

A pesar de su desamparo, buena parte del más de centenar de personas que viven en las calles de la ciudad de Ibiza desconocen que pueden recurrir a la ayuda de los equipos sociales del Ayuntamiento. «A raíz de las danas, detectamos que muchos de los que atendíamos en el centro de emergencias ni siquiera conocían estos servicios», revela la concejala de Bienestar Social, Lola Penín. Para ayudar a este perfil de usuarios, en situación de exclusión severa, el Consistorio pone en marcha un servicio de primera atención comunitaria (Sepac), con el objetivo de habituarlos a los canales de atención habituales.

Se trata de un perfil de usuarios más complejo, en el que se dan problemas de adicciones, salud mental, patología dual o que ha roto vínculos familiares. Su estado de marginalidad se agrava aún más porque «o no estaban siendo atendidos o no tenían como referente a los servicios sociales». «No estamos hablando de asentamientos, sino de personas en situación de calle con una vulnerabilidad extrema», subraya el director de Bienestar Social de Vila, Iván Castro.

Este nuevo servicio de atención urgente se ha dado a conocer este viernes a representantes de Cruz Roja, Cáritas, Metges pel Món y Deixalles, las entidades que trabajan contra la exclusión en la isla y que forman una red de asistencia junto a los técnicos sociales de la Administración. "Este modelo nos permite no solo detectar situaciones de riesgo, sino acompañar a las personas en un proceso de estabilización y mejora real. No se trata solo de atender, sino de reconstruir vínculos, generar confianza y abrir puertas a nuevas oportunidades", ha valorado Penín.

El equipo

El Sepac, que estará formado por una educadora y una trabajadora social, tendrá como sede el centro social de sa Miranda, en sa Penya, y se pondrá en marcha a partir de febrero, cuando finalicen las obras de reforma de este espacio. Su labor seguirá el ejemplo del proyecto 'Dones que floreixen', un programa piloto que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en el último año y que se ha centrado en las mujeres que viven en la calle.

Para esta nueva iniciativa, los servicios sociales planifican «una intervención intensa», de alrededor de nueve meses de duración, con el fin de que estos usuarios se sientan vinculados con los servicios comunitarios, ya sea de salud mental o con las unidades de trabajo social (UTS). "Se trata de capacitar a estas personas para que adquieran de nuevo la capacidad de asistir a una cita en un horario determinado o con regularidad", explica la jefa del Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento, Belén López-Higuera.

Cabe tener en cuenta que, dentro de estos perfiles, se combinan circunstancias muy diversas y, mientras unos recurren al alojamiento que se les ofrece en los centros de baja exigencia y son más accesibles, otros viven directamente en la calle y sin vínculos con los equipos sociales. «Nos interesa que conecten con las UTS para luego seguir trabajando en otros ámbitos y con una intervención adaptada al tiempo que cada persona necesite para mejorar su situación», precisa López-Higuera.

«Uno de los primeros objetivos que tenemos que cubrir son las medidas básicas en salud, higiene y prestación habitacional. Una vez que la persona se estabiliza en estos tres niveles, su proceso inclusivo y su posibilidad de mejora aumentan», añade.

Respecto a la experiencia reciente con el proyecto 'Dones que floreixen', en el que participaron 14 mujeres de manera activa de las 21 que se localizaron, los responsables de los servicios sociales de Vila destacan que «uno de los mayores éxitos ha sido darles cobertura habitacional». Así, Castro señala que cerca del 90% de esas usuarias ha accedido a un lugar donde vivir tras finalizar el programa.