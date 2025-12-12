Un hotel de Ibiza opta al premio al mejor desayuno del mundo: jamón 5J y ostras recién abiertas

Un hotel de Ibiza ha sido seleccionado entre los nueve finalistas al prestigioso premio Mejor Desayuno de Hotel de la feria Madrid Fusión Alimentos de España 2026, un galardón que reconoce la excelencia y creatividad en la primera comida del día. El concurso, impulsado por Madrid Fusión y Supracafé, distingue a los hoteles españoles que destacan por la calidad, variedad y puesta en escena de sus desayunos, según informa la organización en una nota.

El certamen, que celebra su tercera edición, ha evaluado establecimientos de todo el país tras un año de visitas y análisis hechos por parte del equipo de Madrid Fusión. Los finalistas se dividen en dos categorías —Hoteles Boutique y Gran Hotel— y serán valorados por un jurado profesional que emitirá su decisión en votación secreta. Los ganadores se darán a conocer durante el congreso Madrid Fusión Pastry, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero de 2026.

El desayuno ofrece ostras recién abiertas. / USHUAÏA

Ushuaïa Ibiza, finalista en la categoría Gran Hotel

El hotel Ushuaïa Ibiza Beach Hotel compite en la categoría Gran Hotel, donde destaca por su propuesta bautizada como 'The Unexpected Breakfast': una experiencia que mezcla gastronomía premium, creatividad y un punto de espectáculo. El jurado destaca elementos como su puesto de jamón 5J, los múltiples puestos de cocina en vivo —con carnes a la brasa, ostras recién abiertas, crêpes y gofres preparadas al momento—, así como una cuidada selección de bollería, panes artesanales, yogures, huevos preparados de múltiples formas y rincones dedicados a opciones 'healthy', veganas y de kilómetro cero.

El desayuno se sirve en el espacio que en verano ocupa la discoteca del hotel, un contraste que, según la organización, muestra la capacidad de Ushuaïa para transformar un entorno bullicioso en un escenario gastronómico sorprendente.

Reconocimiento a la excelencia hotelera

El concurso también otorgará una mención especial a hoteles que destaquen por su apuesta por el café de calidad, además de premiar a los ganadores de ambas categorías. Los otros finalistas incluyen hoteles de Zamora, A Coruña, Vizcaya, Madrid, Alicante, Málaga, Valladolid y Mallorca, lo que sitúa a Ibiza entre los destinos de referencia en gastronomía hotelera. Los ganadores se conocerán en enero.