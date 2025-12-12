El Govern advierte de nuevo de la llegada «insostenible» de pateras

El director general de Inmigración y Cooperación del Govern, Manuel Pavón, ha advertido que la llegada de cerca de 400 personas en pateras en 72 horas evidencia que la ruta migratoria entre Argelia y Balears es «insostenible» y ha lamentado que, ante esta situación el Gobierno central «mira a otro lado». En declaraciones a la prensa, Pavón ha insistido en que las islas «no pueden más» y ha exigido políticas internacionales «efectivas» por parte del Gobierno para frenar las salidas desde los países de origen, así como reforzar los recursos estatales en el archipiélago para afrontar la llegada de migrantes en pateras.

Pavón ve «insuficiente» la respuesta estatal a pesar de que la ruta migratoria hacia Balears, como ha dicho, es la que más crece a nivel nacional y en el continente.

Llegada de dos pateras a las Pitiusas

Mientras, la Guardia Civil ha interceptado a 34 migrantes llegados a las Pitiusas en las últimas horas, según informa la Delegación del Gobierno en Balears. Las actuaciones se produjeron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en Ibiza y Formentera. La primera intervención tuvo lugar a las 23.15 horas del 10 de diciembre, cuando agentes de la Guardia Civil de Formentera localizaron a diez personas de origen magrebí en el kilómetro 10,7 de la carretera del Pilar de la Mola. El grupo fue identificado y puesto bajo custodia siguiendo el protocolo habitual en estos casos.

Apenas cincuenta minutos después, ya en la madrugada del 11 de diciembre, a las 00.05 horas, se produjo una segunda interceptación en Marina Botafoc, en el puerto de Ibiza. En esta ocasión, los agentes del puesto de Sant Josep y del de Sant Antoni detuvieron a 24 personas de origen subsahariano. Estos migrantes se suman a los más de 160 que llegaron a las costas pitiusas en doce pateras entre el martes y el miércoles.