Fracturas y politraumatismos, así se encuentran dos de los heridos en el accidente de Sant Josep

Ingresados en Traumatología. Así se encuentran dos de los tres heridos en el accidente ocurrido la noche del jueves en la carretera de Sant Josep, según han informado desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Ambos pacientes tienen alrededor de 45 años y uno es paraguayo y el otro, español. Uno sufre politraumatismos mientras que el segundo sufre una fractura del calcáneo, un hueso del pie.

El tercer herido, un hombre de 39 años y nacionalidad dominicana al que la ambulancia trasladó al Hospital Can Misses, donde se activó el código politrauma, ha recibido el alta la mañana de este viernes, según informaron desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El hombre ingresó a las 21 horas, estable y permaneció en observación, donde el equipo de Urgencias —incluyendo profesionales de Anestesia, Cirugía y UCI— esperaba su llegada tras la activación del protocolo para heridos con politraumatismos.

El siniestro ocurrió poco antes de las ocho de la tarde del jueves, en la EI-700 a la altura del desvío que va hacia Porroig. Un turismo y una furgoneta colisionaron frontalmente por causas que la Guardia Civil está inventigando. Las primeras informaciones apuntan a que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, presuntamente con el conductor "bajo los efectos del alcohol", según indicó poco después del accidente una portavoz del Ayuntamiento de Sant Josep.

En total, tres personas resultaron heridas, todas ellas de carácter leve, según la primera valoración que hicieron, in situ, los servicios de emergencia.

En el dispositivo de asistencia participaron ambulancias del SAMU061, efectivos de los Bomberos de Ibiza, personal de Xarxa Viària, Grúas Ibiza, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep. El accidente obligó a cortar temporalmente la vía y desviar el tráfico hasta la retirada de los vehículos y la limpieza del asfalto.