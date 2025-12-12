Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep

El motorista que ha resultado herido esta mañana de viernes tras sufrir una caída casual en la carretera que une el Aeropuerto con Sant Josep, un ciudadano español de 46 años, ha fallecido, según informan desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, donde había sido ingresado. El suceso se produjo en torno a las 11.48 horas y hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia de UVI móvil y una de soporte básico, activándose además el código de politraumatismo grave debido a la gravedad de su estado.

Finalmente, el personal médico del centro privado no ha podido hacer nada para salvar la vida de la víctima, que había ingresado en esta muy grave, añaden las mismas fuentes sanitarias.

Los equipos sanitarios llevaron a cabo maniobras de estabilización en el punto del suceso antes de proceder al traslado. Una vez estabilizado, el herido fue evacuado en estado crítico a Clínica Vilás, donde quedó ingresado bajo observación y tratamiento especializado hasta su fallecimiento pocas horas después.