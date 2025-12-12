Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Escolares de Can Misses visitan la Fira d’Art y Diario de Ibiza

Redacción Ibiza

Los alumnos de tercero de Primaria de los grupos A y B del colegio Can Misses visitaron ayer la Fira d’Art d’Ibiza, en el Club Diario de Ibiza, donde la artista Diana Bustamante les explicó la exposición. Los escolares también recorrieron las instalaciones de Diario de Ibiza para conocer de primera mano cómo se elabora el periódico.

