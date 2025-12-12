Santa Eulària revela los ganadores del XV Concurso de Escaparatismo navideño
Un total de 22 vecinos han participado en el I Concurso de Decoración Navideña de Balcones
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado a los ganadores de los concursos navideños de este año, una edición especialmente participativa en la que comercios y vecinos se han volcado para llenar de magia las calles del municipio.
La decimoquinta edición del Concurso de Escaparatismo ha reunido a 24 establecimientos decididos a sorprender. Luces, creatividad y mucha ilusión han marcado una competición muy reñida. Finalmente, los comercios premiados han sido:
- Divertit
- Antigua Simbólica
- El Ramo de Flores
- Bodega Ribas
- Instalaciones Es Mercat
Cada uno ha aportado su toque especial para transformar sus vitrinas en ventanas a la Navidad.
Balcones que cuentan historias
El I Concurso de Decoración Navideña de Balcones ha debutado con fuerza: 22 vecinos han llenado el municipio de luz, color y mucha imaginación. El jurado ha reconocido estas propuestas:
- La Feria de Navidad
- Pueblo Navideño
- Colombia en Santa Eulària
Además, la comunidad de vecinos del Edificio Guasch ha recibido un premio honorífico por su entusiasmo y su proyecto colectivo, que ha destacado por su originalidad y espíritu festivo.
Con esta doble celebración, Santa Eulària reafirma su compromiso con unas fiestas vivas, participativas y capaces de unir a toda la comunidad en torno a la creatividad y el ambiente navideño.
