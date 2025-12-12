Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Eulària revela los ganadores del XV Concurso de Escaparatismo navideño

Escaparate del establecimiento 'Divertits' ganador del 1er premio de escaparatismo

Escaparate del establecimiento 'Divertits' ganador del 1er premio de escaparatismo / A.S.E.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado a los ganadores de los concursos navideños de este año, una edición especialmente participativa en la que comercios y vecinos se han volcado para llenar de magia las calles del municipio.

Ganadores del XV Concurso de Escaparitsmo

Ganadores del XV Concurso de Escaparitsmo / A.S.E.

La decimoquinta edición del Concurso de Escaparatismo ha reunido a 24 establecimientos decididos a sorprender. Luces, creatividad y mucha ilusión han marcado una competición muy reñida. Finalmente, los comercios premiados han sido:

  • Divertit
  • Antigua Simbólica
  • El Ramo de Flores
  • Bodega Ribas
  • Instalaciones Es Mercat

Cada uno ha aportado su toque especial para transformar sus vitrinas en ventanas a la Navidad.

Primer premio balcones 'La Feria de Navidad'

Primer premio balcones 'La Feria de Navidad' / A.S.E.

Balcones que cuentan historias

El I Concurso de Decoración Navideña de Balcones ha debutado con fuerza: 22 vecinos han llenado el municipio de luz, color y mucha imaginación. El jurado ha reconocido estas propuestas:

  • La Feria de Navidad
  • Pueblo Navideño
  • Colombia en Santa Eulària

Además, la comunidad de vecinos del Edificio Guasch ha recibido un premio honorífico por su entusiasmo y su proyecto colectivo, que ha destacado por su originalidad y espíritu festivo.

Con esta doble celebración, Santa Eulària reafirma su compromiso con unas fiestas vivas, participativas y capaces de unir a toda la comunidad en torno a la creatividad y el ambiente navideño.

