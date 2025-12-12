Santa Eulària revela los ganadores del XV Concurso de Escaparatismo navideño

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado a los ganadores de los concursos navideños de este año, una edición especialmente participativa en la que comercios y vecinos se han volcado para llenar de magia las calles del municipio.

Ganadores del XV Concurso de Escaparitsmo / A.S.E.

La decimoquinta edición del Concurso de Escaparatismo ha reunido a 24 establecimientos decididos a sorprender. Luces, creatividad y mucha ilusión han marcado una competición muy reñida. Finalmente, los comercios premiados han sido:

Divertit

Antigua Simbólica

El Ramo de Flores

Bodega Ribas

Instalaciones Es Mercat

Cada uno ha aportado su toque especial para transformar sus vitrinas en ventanas a la Navidad.

Primer premio balcones 'La Feria de Navidad' / A.S.E.

Balcones que cuentan historias

El I Concurso de Decoración Navideña de Balcones ha debutado con fuerza: 22 vecinos han llenado el municipio de luz, color y mucha imaginación. El jurado ha reconocido estas propuestas:

La Feria de Navidad

Pueblo Navideño

Colombia en Santa Eulària

Además, la comunidad de vecinos del Edificio Guasch ha recibido un premio honorífico por su entusiasmo y su proyecto colectivo, que ha destacado por su originalidad y espíritu festivo.

Con esta doble celebración, Santa Eulària reafirma su compromiso con unas fiestas vivas, participativas y capaces de unir a toda la comunidad en torno a la creatividad y el ambiente navideño.