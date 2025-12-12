Si el domingo vas a salir de casa, consulta los cortes de calles y restricciones al aparcamiento en Ibiza por la Cursa de s’Indiot
Entre las 9.00 y las 12 horas del domingo 15 de diciembre estarán cortadas: avenida Sant Josep; carrer Xarraca; carrer Jondal; carrer d’Albarca; carrer Campanitx, y carrer des Cubells y el aparcamiento de la piscina de Can Misses
Redacción
Este domingo 14 de diciembre, entre las 9 y las 12 horas, se celebra en la ciudad de Ibiza una nueva edición de ‘La Cursa de s’Indiot’, una de las pruebas cicloturistas más populares y queridas de la isla, que cada año reúne a cientos de participantes y numerosos espectadores. Con el objetivo de garantizar un desarrollo seguro y ordenado de la carrera, así como facilitar la convivencia con la actividad diaria de la ciudad, se han previsto diversos cortes de calles y restricciones temporales de aparcamiento en la zona de Can Misses y Avenida de Sant Josep. A continuación se detalla toda la información necesaria para que la ciudadanía pueda organizar sus desplazamientos sin imprevistos.
Entre las 9.00 y las 12 horas los tramos cortados serán: avenida Sant Josep; carrer Xarraca; carrer Jondal; carrer d’Albarca; carrer Campanitx, y carrer des Cubells.
Prohibición temporal de aparcamiento en la calle Corona
Durante la celebración de la carrera quedará prohibido aparcar en la calle Corona, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Germans Torres i Tur y la calle Venda des Coloms. Esta medida es necesaria para permitir el paso del dispositivo de seguridad, garantizar espacios libres para emergencias y mantener la zona en condiciones óptimas durante el evento.
Restricciones en el aparcamiento superior de las piscinas de Can Misses
El aparcamiento situado en la zona superior, junto a las piscinas municipales de Can Misses, no podrá utilizarse entre las 7 y las 14 horas. Se recomienda a los usuarios que deban realizar actividades o gestiones durante ese horario que prevean alternativas de aparcamiento o acudan con algo más de tiempo para evitar retrasos.
Acceso garantizado para los residentes de la calle Campanitx
Para facilitar la rutina diaria del vecindario, los residentes de la calle Campanitx dispondrán de un carril habilitado específicamente para entrar y salir de sus aparcamientos privados en cualquier momento. El personal de seguridad y la organización estará presente para ordenar el tráfico, resolver dudas y asegurar que los movimientos se realicen con comodidad.
Una jornada deportiva que crece año tras año
La Cursa de s’Indiot es mucho más que una prueba deportiva, es una jornada de encuentro, tradición y ambiente festivo para familias, deportistas y aficionados. Se agradece la colaboración de toda la ciudadanía, que con su comprensión hace posible que esta carrera continúe siendo un referente del calendario deportivo y social de la isla.
