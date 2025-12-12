Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despliegue del ejército en Ibiza para detectar posibles "amenazas"

El Regimiento de Infantería Palma 47 llega a la isla el lunes

Imagen de archivo del ejército en Ibiza

Imagen de archivo del ejército en Ibiza / Vicent Marí

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

A partir del próximo lunes el ejército se desplegará en Ibiza, informa la Comandancia General de Baleares. El Regimiento de Infantería Palma 47, con base en Palma de Mallorca, llegará a la isla el lunes y se marchará el viernes. Durante esos días, unidades de entidad pelotón y sección realizarán patrullas y reconocimientos, tanto a pie como en vehículos, dentro del marco de las denominadas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en todo el territorio nacional.

El objetivo de este despliegue, indican, es "reforzar la vigilancia y protección del espacio insular". A nivel operativo, las patrullas permiten mejorar el conocimiento del terreno y del entorno, algo que el Ejército de Tierra considera fundamental para, en caso necesario, poder prestar un apoyo más eficaz y mejor fundamentado a las autoridades civiles y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además de su vertiente estrictamente operativa, la presencia de estas unidades contribuye a intensificar el contacto del Ejército de Tierra con la población local y a reforzar su presencia en todas las islas del archipiélago balear, no solo en las mayores.

Unas operaciones permanentes de vigilancia y disuasión

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta permanente de las Fuerzas Armadas para "mantener la vigilancia sobre los espacios de soberanía nacional". Su finalidad es detectar de forma anticipada posibles amenazas y facilitar una respuesta rápida y viable ante una potencial crisis.

En este marco se sitúa el trabajo del Mando Operativo Terrestre (MOT), cuyo cuartel general se encuentra en Santa Cruz de Tenerife y que está bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera. El MOT es el órgano responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de estas operaciones permanentes en su ámbito geográfico de responsabilidad, que incluye las islas Canarias, Ceuta, Melilla y las islas Baleares, explican desde la Comandancia.

El MOT, explican, actúa bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), con sede en Madrid y dependiente del Estado Mayor de la Defensa, que es el encargado de planear y dirigir las operaciones permanentes en todos los dominios: terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial. Para ello cuenta con mandos operativos específicos: Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC), que ejecutan estas misiones en sus respectivos ámbitos.

