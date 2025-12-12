Más de 2.300 consultas canceladas durante los cuatro días de huelga de médicos en lbiza y Formentera

La huelga de médicos en Ibiza y Formentera ha finalizado este viernes, 12 de diciembre, tras cuatro días consecutivos de protestas que han obligado a cancelar más de 2.300 consultas y 58 operaciones. A mediodía de este viernes, el Ib-Salut informó sobre la actividad suspendida en las islas como consecuencia del paro. Según el Servei Balear de Salut, entre el 9 y el 12 de diciembre se han tenido que cancelar 2.329 citas, en el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef): 1.355 en los centros de salud y 974 en los hospitales (todas en Can Misses salvo una en Formentera).

En el caso de Atención Primaria, el día en el que más citas se cancelaron fue el martes (362) mientras que el jueves fue el día en el que menos afectaciones a los pacientes supuso (295 cancelaciones). En el Hospital Can Misses, el primer día de paro fue el que más citas con especialistas obligó a suspender: 396. Este viernes, apenas 15.

Las imágenes de la manifestación organizada por los sanitarios de Ibiza / J.A. Riera

973 citas canceladas en el Hospital Can Misses

Sólo en el Hospital Can Misses las citas canceladas ascienden a 973. De ellas, 247 corresponden a primeras visitas, 429 a visitas sucesivas, 152 a Radiología, 126 a pruebas diagnósticas y 19 a tratamientos, según el desglose remitido por el Servei Balear de Salut el mediodía de este viernes

En cuanto a la suspensión de intervenciones quirúrgicas en el Hospital Can Misses, la cifra total esde 58, de las cuales 13 correspondían a la última jornada de huelga.

Sanitarios pitiusos, protestan por su situación con carteles en el puente de la rotonda de Can Misses. / J.A. Riera

En el hospital de Formentera tan solo se ha contabilizado una cancelación ambulatoria, el pasado martes, 9 de diciembre, lo que refleja un seguimiento mucho menor de la protesta en la isla. Cabe recordar que el pasado jueves la delegación pitiusa del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) indicó que la mayor parte de los médicos del Área de Salud de Ibiza y Formentera que secundaron la huelga trabajan en el Hospital Can Misses, ya que en los centros de salud el seguimiento fue menor y en Formentera "son pocos médicos y prácticamente todos forman parte de los servicios mínimos". Además, en Formentera no se han registrado cancelaciones quirúrgicas.

Balance de la huelga

En la cuarta y, de momento, última jornada de protesta de los sanitarios de las Pitiusas, Carlos Rodríguez, médico de cabecera y portavoz en Ibiza y Formentera del Sindicato Médico de Balears (Simebal), ha hecho balance de la situación: "Los médicos estamos intentando acercar posturas en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, pero todavía no hemos llegado a ningún acuerdo nuevo".

Aunque todavía parece lejano un entendimiento entre el Gobierno central y los distintos sindicatos médicos y sanitarios del Estado, Rodríguez lanza un mensaje de moderado optimismo: "Si somos optimistas, creo que algo avanzaremos, pero hay que tener en cuenta que en toda negociación siempre hay que ceder un poco". No obstante, matiza: "Seguiremos siendo positivos, aunque hasta cierto punto. Hay temas en los que no podemos ceder, ya que son esenciales para nuestro colectivo".

La protesta ha finalizado con una breve marcha improvisada desde las inmediaciones de la entrada principal del Hospital Can Misses hasta la rotonda de acceso a esta zona residencial de la ciudad. Ya en el puente, los cerca de 30 manifestantes han desplegado pancartas con mensajes en los que se leía "no es guardia, es explotación legalizada" y "hora trabajada, hora cotizada".

Carlos Rodríguez, durante la última jornada de huelga. / J.A. Riera

Durante la protesta, celebrada a la salida del edificio principal del Hospital Can Misses, Rodríguez ha afirmado: "Antes España era uno de los países con mejor sistema sanitario del mundo". Y ha expresado su deseo de revertir la situación y dejar atrás el declive actual: "Queremos volver a trabajar con ilusión y con unas condiciones que consideramos básicas".

Peticiones de una huelga nacional

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que es la convocante de la protesta y en la que se integra el Simebal, explica que algunas de las principales demandas son: crear un espacio de diálogo solo con los médicos para que no queden "diluidos" en las mesas de negociación en la que están representados todos los trabajadores de la sanidad, una clasificación de grupos profesionales basándose los niveles de responsabilidad y horas de formación; que la jornada de guardias "se califique como actividad extraordinaria y se garantice su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación".

Se pide también que esto último cuente con "un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad" de las guardias. La Confederación denuncia desde el inicio de la huelga que "la Administración pretende que la guardia médica continúe siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes".