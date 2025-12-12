Plan de choque para reducir los residuos en Ibiza

Con la vista puesta en el plan piloto de traslado de residuos (de rechazo) a Mallorca, que todo indica que será aprobado el próximo martes por el Parlament, el Consell de Alcaldes, reunido en el Consistorio de Sant Joan, ha decidido este viernes poner en marcha un plan de choque para la reducción de residuos en la isla de Ibiza: “Es importante -ha explicado el presidente del Consell, Vicent Marí- generar menos cantidad de basura en Ibiza. Y queremos que el porcentaje de reciclaje, que ahora está en torno al 42%, se incremente para reducir esas más de 80.000 toneladas que ahora acaban en el vertedero”.

El plan de choque decidido por los cinco alcaldes de la isla y el presidente del Consell tendrá una duración de tres años y su objetivo es que incluya “diferentes acciones que incrementen las cantidades recicladas y que reduzcan la producción de residuos” en Ibiza. El plan será elaborado por los ayuntamientos y el Consell, para lo cual “se creará un grupo de trabajo técnico que indique cuáles son las medidas que hay que adoptar” para lograr esos objetivos, que no sólo pasan por mejorar el medio ambiente, sino también por abaratar la factura del traslado.

Entre las diferentes acciones que contemplará ese plan de choque se encuentran la creación de nuevas ayudas para incentivar la separación en origen y la reducción de residuos; la puesta en marcha de campañas de comunicación con todos los medios “para concienciar lo más posible”; la creación de nuevos espacios de reciclado, y el incremento de la vigilancia, “ya sea por medios digitales o mediante la contratación de personal”, para controlar “todos los comportamientos incívicos”, amén de otras acciones que irán decidiendo.

Como con el plan contra el intrusismo

El plan se presentará a la convocatoria de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) para que sea financiado con esos fondos, como ya hizo el Consell con el plan de lucha contra el intrusismo. ¿Qué cantidad se considera necesaria para cubrir las necesidades de ese proyecto ligado a las basuras? Vicent Marí cree que bastante más que el dinero que necesitó el plan de choque de lucha contra el intrusismo, que contemplaba una inversión de 22 millones durante tres años: “Ahora hemos creado este grupo de trabajo precisamente para evaluar cuánto debería invertirse en las diferentes políticas necesarias para reducir la cantidad de residuos que se generan en Ibiza. Y estoy convencido de que será muy superior a esos 22 millones, pero no voy a adelantar una cantidad porque sí que es verdad que hay muchas acciones que serán necesarias hacer, en muchos ámbitos, y que, evidentemente, tendrán un costo importante”.

El presidente del Consell recordó que hace una semana fue aprobado el decreto que permite trasladar los residuos (de rechazo) a la planta de Tirme, en Mallorca, y que el próximo martes, el 16 de diciembre, en el Parlament se convalidará, salvo que Vox vuelva a cambiar de idea (Marí cree que esta vez no porque está “atado”) ese decreto: “La idea es que a partir de los primeros meses del año, en enero o febrero, ya se comiencen a trasladar los primeros residuos a Mallorca”, calcula el presidente insular.

Rampas para embarcaciones

También trataron los alcaldes y el presidente del Consell cuestiones como el estado de las rampas de varadero para acceder al mar, de las que hay “siete en la isla, algunas en mal estado”, según Marí, que considera que “hace falta un mantenimiento” y, para ello, los consecuentes permisos necesarios de la dirección general de Costas: “Para facilitar el acceso al mar, las rampas deben tener el mejor estado de conservación posible. Cada ayuntamiento tendrá en cuenta las necesidades específicas que hay en cada una de ellas. Al mismo tiempo los ayuntamientos solicitarán la construcción de nuevos accesos para los que hacen falta los permisos correspondientes”.

Marí calcula, además, que serían necesarias más rampas para embarcaciones: “Entre una y tres más, se necesitan”.