Chollo en Ibiza: una casa por 400.000 euros con minipiscina en Ca na Negreta sale a la venta

Encontrar una vivienda por menos de un millón de euros en Ibiza es es una rareza. Por eso llama la atención una casa en Ca na Negreta, entre Ibiza y Santa Eulària, que se comercializa por 400.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista.

La propiedad, puesta a la venta directamente por el propietario, cuenta con 48 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 864 metros cuadrados, con orientación este y una ubicación estratégica: a solo diez minutos tanto del centro de Ibiza como de Santa Eulària, con acceso sencillo desde la carretera principal. La contrapartida es que está muy cerca de una zona industrial con trasiego de camiones.

Otra imagen de la fachada. / idealista

La vivienda, construida en 1958, dispone de dos habitaciones, un baño, un pequeño porche trasero, y un almacén de 9 metros cuadrados. Además, incluye una piscina rectangular de 2 x 5 metros, un elemento poco habitual en casas de este rango de precio en la isla.

Vista de la piscina. / idealista

Propiedad legal

El vendedor destaca que la propiedad es legal, lo que la convierte tanto en "una oportunidad para inversores" como en una vivienda apta para residir todo el año. La casa es de segunda mano y para reformar. La parcela ofrece, además, la posibilidad de vallar el terreno y crear un área ajardinada o de relax con árboles y plantas, recomienda el vendedor.

La propiedad necesita una reforma. / idealista

Sin calefacción instalada y con el certificado energético aún en trámite, la vivienda figura como una de las opciones más económicas del mercado actual en Ibiza dentro de su categoría.

El anuncio invita a los interesados a contactar por WhatsApp para obtener más información o resolver dudas de la mano de su propietario, Julián.