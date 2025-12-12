Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalina Torres celebra sus cien años

Catalina Torres, vecina de Sant Josep, protagonista de una fiesta familiar en la que reciben la visita del alcalde y la concejala de Igualdad

La centenaria Catalina Torres, soplando las velas

La centenaria Catalina Torres, soplando las velas / A.S.J.

Redacción Digital

Ibiza

Soplando con ganas las velas de su tarta de cumpleaños y rodeada de amigos y familia. Así ha celebrado este viernes su siglo de vida Catalina Torres, una vecina de Sant Josep. Una celebración a la que se sumaron el alcalde, Vicent Roig, y la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra. En la mesa, decorada con un alegre mantel navideño, no faltaron, además de la tarta de nata (con un 'Molts d'anys' escrito en chocolate), bunyols, coca de pimiento y orelletes.

La centenaria Catalina Torres junto a sus familiares y amigos

La centenaria Catalina Torres junto a sus familiares y amigos / A.S.J.

Durante el encuentro, la homenajeada recibió una planta de Navidad y una placa conmemorativa del Ayuntamiento, un gesto con el que el Consistorio quiso reconocer su larga trayectoria vital y felicitarla en un día tan señalado. “Es un honor poder celebrar un momento tan especial con Catalina y reconocer su vida llena de historias y experiencias que forman parte de nuestro municipio”, destacó la concejala.

El Ayuntamiento, a través de un comunicado, ha querido aprovechar la ocasión para desearle "un buen feliz aniversario y muchos años de salud y alegría".

