Catalina Torres celebra sus cien años

Soplando con ganas las velas de su tarta de cumpleaños y rodeada de amigos y familia. Así ha celebrado este viernes su siglo de vida Catalina Torres, una vecina de Sant Josep. Una celebración a la que se sumaron el alcalde, Vicent Roig, y la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra. En la mesa, decorada con un alegre mantel navideño, no faltaron, además de la tarta de nata (con un 'Molts d'anys' escrito en chocolate), bunyols, coca de pimiento y orelletes.

La centenaria Catalina Torres junto a sus familiares y amigos / A.S.J.

Durante el encuentro, la homenajeada recibió una planta de Navidad y una placa conmemorativa del Ayuntamiento, un gesto con el que el Consistorio quiso reconocer su larga trayectoria vital y felicitarla en un día tan señalado. “Es un honor poder celebrar un momento tan especial con Catalina y reconocer su vida llena de historias y experiencias que forman parte de nuestro municipio”, destacó la concejala.

El Ayuntamiento, a través de un comunicado, ha querido aprovechar la ocasión para desearle "un buen feliz aniversario y muchos años de salud y alegría".