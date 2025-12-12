Cáritas trandrá su caseta navideña con actividades abiertas y venta solidaria en Vara de Rey

Cáritas Ibiza contará del 15 al 18 de diciembre con una caseta navideña en el paseo de Vara de Rey, una iniciativa con la que busca fomentar la participación social, la creatividad y dar visibilidad al taller ‘Emoció en Acció’, integrado en su programa de atención a personas sin hogar.

Durante esos días, los participantes del taller elaborarán y pondrán a la venta productos artesanales como velas, centros de mesa o bisutería personalizada. En la caseta también se ofrecerá ropa de la tienda de Cáritas y diferentes piezas donadas a la entidad, entre ellas relojes, anillos y pulseras. Los beneficios obtenidos con estas ventas se reinvertirán en el programa de protección de personas sin hogar.

Un momento del taller de bisutería, con los participantes en plena actividad / Cáritas Ibiza

Además de la venta solidaria, la caseta incluirá actividades abiertas al público para promover la cercanía y fortalecer los vínculos con la comunidad. Entre ellas, un taller participativo de bisutería para todas las edades, un taller infantil para diseñar y llevarse una postal navideña personalizada, un pintacaras y una chocolatada solidaria.

Por otro lado, los participantes del taller de musicoterapia presentarán en el espacio navideño una canción compuesta por ellos mismos, como parte del proceso terapéutico y creativo, y como muestra de su trabajo en equipo y expresión artística.

Según informaron desde Cáritas, con esta propuesta, pretenden reforzar la visibilidad del taller ‘Emoció en Acció’ y de sus integrantes, crear un espacio de encuentro humano durante las fiestas, fomentar la inclusión y la participación activa en la comunidad, además de recaudar fondos para fortalecer el trabajo del programa.