Arrancan las obras de mejora del sistema de recogida de aguas pluviales en estas calles de Jesús

La urbanización de Can Rimbaus, en la localidad de Jesús, iniciará este lunes 15 de diciembre las obras de mejora de su sistema de recogida de aguas pluviales, una intervención destinada a prevenir inundaciones y a reforzar la seguridad de las edificaciones ante episodios de lluvias intensas. El proyecto, adjudicado a la empresa Aglomerados Ibiza S.A., cuenta con una inversión total de 312.626,96 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de tres meses, según informa en una nota el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Los trabajos se desarrollarán inicialmente hasta el 23 de diciembre, cuando quedarán temporalmente suspendidos por las fiestas navideñas. Las obras se reanudarán el 7 de enero, con el objetivo de completar la intervención durante el primer trimestre del próximo año.

El proyecto tiene como finalidad canalizar de forma eficiente las aguas pluviales que se acumulan en la urbanización, evitando que estas afecten a las calles Paó, Falcó, Milà y Guatlera, donde actualmente existe riesgo de inundación debido a la insuficiencia de la red y al aumento de superficies impermeables en la zona. La actuación permitirá definir y ejecutar las mejoras necesarias para garantizar un drenaje adecuado y proteger las viviendas ante precipitaciones importantes.

Inversiones estratégicas

La obra se financia con el remanente de tesorería del Ayuntamiento de Santa Eulària, y forma parte de un conjunto de inversiones estratégicas que superan los 13 millones de euros. Entre los proyectos destacados figuran la peatonalización de Sant Carles, las mejoras en la avenida de Cala Llenya y la construcción de un nuevo campo de fútbol, "actuaciones que buscan mejorar la calidad de vida y la infraestructura del municipio", ha explicado el Ayuntamiento.

Con esta intervención, el Consistorio avanza en su compromiso de mejorar la red hidráulica local y reducir los impactos derivados de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.