Recibe el alta uno de los heridos en el accidente de Sant Josep

El hombre de 39 años y nacionalidad dominicana herido en el accidente registrado este jueves por la tarde en la carretera de Sant josep (EI-700), a la altura del desvío hacia Porroig, ha recibido el alta médica a primera hora de este viernes, según han confirmado desde el Hospital Can Misses, donde quedó en observación tras activarse el protocolo de politrauma.

El siniestro ocurrió sobre las 19.45 horas del jueves, cuando un turismo y una furgoneta colisionaron frontalmente por causas que investiga la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, presuntamente con el conductor "bajo los efectos del alcohol", según indicó el Ayuntamiento de Sant Josep.

En total, tres personas resultaron heridas, todas ellas de carácter leve, según la primera valoración de los servicios de emergencia. Dos de los afectados fueron trasladados directamente a la Policlínica, mientras que el hombre dominicano, con diagnóstico de politrauma, fue evacuado al Hospital Can Misses. Allí ingresó a las 21 horas, estable y en observación, donde el equipo de Urgencias —incluyendo profesionales de Anestesia, Cirugía y UCI— esperaba su llegada tras la activación del protocolo.

En el dispositivo de asistencia participaron ambulancias del SAMU061, efectivos de los Bomberos de Ibiza, personal de Xarxa Viària, Grúas Ibiza, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep. El accidente obligó a cortar temporalmente la vía y desviar el tráfico hasta la retirada de los vehículos y la limpieza del asfalto.