Así afectará la borrasca Emilia a Ibiza y Formentera: un inicio de semana invernal

La borrasca Emilia, designada así este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), comenzará a dejarse sentir en Ibiza y Formentera a partir de este fin de semana, con un progresivo empeoramiento del tiempo que traerá lluvias, viento y un notable aumento de la inestabilidad.

Según la previsión de Aemet, Emilia se formará a partir de una baja atlántica que se intensificará durante este viernes, generada en un frente frío situado al suroeste de la Península. Aunque su impacto más intenso se registrará en otras zonas del país, las Pitiusas vivirán varios días de ambiente muy cambiante, con precipitaciones intermitentes y temperaturas algo más bajas.

El viernes estará marcado por una mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente por la tarde. La Aemet sitúa la probabilidad de lluvia en un 55% entre las 12 y las 18 horas, con valores que seguirán siendo moderados durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC de mínima y 18ºC de máxima, con viento del este entre 5 y 15 km/h.

La borrasca Emilia dejará sentir más su influencia el sábado, jornada en la que la probabilidad de lluvia alcanzará el 100% durante la mañana y la tarde, según la Aemet.

Los cielos estarán completamente cubiertos, las máximas se quedarán en 17ºC y el viento soplará del nordeste y norte con rachas de hasta 10 km/h.

La inestabilidad se mantendrá el domingo con una probabilidad de lluvia cercana al 55% por la mañana y del 60% por la tarde, en un día marcado por la sucesión de chubascos. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios: 10ºC de mínima y 18ºC de máxima.

Inicio de semana

El inicio de la próxima semana vendrá acompañado de precipitaciones más intensas, que podrían consolidarse como el periodo más lluvioso de todo el episodio. El lunes, la probabilidad de lluvia llegará al 75% en todas las franjas, mientras que el martes subirá hasta el 90%, con máximas que caerán a 16ºC. A partir del martes también se prevén rachas de viento más notables, de hasta 20 km/h del nordeste.

Las Pitiusas afrontarán así varias jornadas marcadas por la lluvia y la llegada del aire frío asociado a Emilia, en un episodio que, según la previsión, se extenderá hasta al menos el jueves 18, cuando aún se esperan chubascos con una probabilidad del 55%.