Accidente en Ibiza: Una motorista resulta herida en una caída en la carretera de Sant Miquel

Una mujer ha resultado herida grave este viernes en un accidente de moto registrado en la carretera que conecta San Miquel con Santa Gertrudis, según ha informado el SAMU 061. El siniestro se produjo alrededor de las 11.52 horas, cuando la motorista sufrió una caída.

La primera asistencia fue prestada por una ambulancia (SVB) que se encontró con el accidente durante su recorrido. Posteriormente, se desplazó al lugar una UVI móvil para continuar la atención sanitaria. Tras ser estabilizada en el punto del suceso, la herida fue trasladada al Hospital Can Misses, activándose el código de politraumatismo grave debido a la entidad de las lesiones.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente, y las autoridades continúan recabando información sobre lo ocurrido.