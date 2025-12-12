Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza

La familia de Alba González, una joven de 19 años de Ibiza que el pasado 3 de noviembre sufrió un accidente de tráfico cuando volvía a su casa en Sant Antoni después de salir del trabajo, está buscando al conductor de una furgoneta de color blanco, único testigo del siniestro de tráfico, para que aporte su versión y ayude a esclarecer sus causas.

La madre de la joven, Mónica Valle, explica que el siniestro se produjo alrededor de las 14.50 horas de ese lunes 3 de noviembre, en la rotonda de la autovía de Ibiza a Sant Antoni que se encuentra justo después de Can Negre. Según su versión de los hechos, su hija circulaba en dirección a Sant Antoni cuando un vehículo, conducido por otra mujer, golpeó la parte trasera derecha del suyo, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara contra el guardarraíl. Como consecuencia del choque, el turismo quedó siniestro total y su hija estuvo un mes de baja y en tratamiento de fisioterapia.

El único testigo se detuvo a auxiliarla

La madre explica que en cuanto se produjo el accidente, el conductor de una furgoneta que circulaba en ese momento por la misma rotonda paró para auxiliar a su hija. Una vez en el lugar, los agentes de la Guardia Civil le preguntaron a este conductor si estaba implicado en el siniestro. "Al decirles que no, los agentes le pidieron que abandonara la zona, sin preguntarle nada", señala. Tras matizar que el trato de los agentes fue "perfecto, estuvieron muy atentos y educados", relata que su atestado, que recibió hace una semana, concluye dándole la razón a la versión de la conductora que, insiste, fue la que provocó que su hija perdiera el control del coche y se estrellara.

Según la otra conductora, fue su hija la responsable porque, como apunta el atestado, "invadió el carril contrario". "Pero no es cierto, es sólo su versión y nosotros tenemos otra que puede corroborar el conductor" de la furgoneta, insiste.

"Los guardias nos dijeron que pueden equivocarse, pero necesitamos algo más para aportar al caso y llevarlo a los juzgados", y por ello buscan al conductor de la furgoneta blanca. "Es nuestra única opción", reitera esta madre.