Voluntariado en el Centro de Protección de Animales Domésticos, una herramienta para la inclusión en Ibiza: "Es sanador"

El voluntariado al cuidado de animales, más allá de su utilidad en pro del bienestar y los derechos de las mascotas, que ya es mucho, puede resultar sanador y terapéutico en ambas direcciones. Es decir, también para las personas que pasan tiempo con ellos. "Sirve para trabajar la responsabilidad y la empatía, o para dar cariño y recibirlo. Además, al mismo tiempo estamos ayudando a que estos perros, que en un futuro van a estar en una familia de acogida, se puedan ir preparando para ello", valora Toñi Díaz, directora del Área de Salud Mental y Exclusión Social de Apfem (Asociación Pitiusa Pro Salud Mental), durante la presentación del convenio que han alcanzado esta entidad y el Ayuntamiento de Sant Josep para que usuarios de Apfem lleven a cabo regularmente labores de voluntariado en el Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad). Comenzó con una prueba piloto a principios de la temporada con una visita mensual y actualmente ya se realizan dos. Hay 15 usuarios de Apfem disponibles para participar en esta iniciativa y algunos de ellos ya lo han probado en dicha prueba piloto.

Una voluntaria frente a uno de los perros acogidos en el centro. / DI

A la presentación, celebrada este jueves por la mañana, han acudido usuarios de dicha asociación y también trabajadoras de otras entidades sociales de la isla que habían sido invitadas y que al parecer también estudiarán cómo unirse a este programa. Éste se ha elaborado en el marco del Plan de Voluntariado del Cepad, aprobado este año por el Ayuntamiento y la Fundació Natura Parc. En total, este jueves 15 usuarios de Apfem han visitado la instalación, en la que han visto un poco de todo: perros, gatos, caballos, ovejas...

"Empezamos esta colaboración hace aproximadamente medio año. En estos seis meses se ha realizado un proyecto piloto de forma paulatina. Se trata de fomentar el bienestar emocional. Además, este programa tiene un impacto real, una participación social directa en el entorno", añade Díaz desde el Cepad durante la presentación del convenio. Por cuestiones jurídicas, todavía no está firmado, pero sigue su curso, apunta la concejala de Protección Animal, Felicia Bocú.

Perder el miedo a los perros

Una de las voluntarias es Maite, que en el Cepad ha vencido su miedo a los perros. Se lo tenía sobre todo a los de gran tamaño. Y es que dos le mordieron cuando era pequeña. De hecho, ha sido en el Cepad donde ha acariciado por primera vez a perros grandes. Hace pocas semanas, tras meses de voluntariado en este centro, ha adoptado a un cachorro "que será de tamaño mediano". "En una de mis visitas vi que había muchísimos perros bebé y me encariñé con el que finalmente he adoptado. No sé si llega a los tres meses, es muy pequeño". Un 'mil leches' que se llama como un legendario grupo de rock: AC/DC, cuenta Maite entre risas.

Es una enamorada de los animales, también tiene gatos. Maite destaca que "cuando uno llega a casa, te reciben con alegría y cariño".

Natalia Rodríguez, técnica del Cepad que trabaja, sobre todo, en cuestiones de adopción y voluntariado, confirma que no es la primera vez que un voluntario acaba adoptando. "Tenemos entre 10 y 12 voluntarios en activo en total y hay lista de espera, de manera que cuando alguno se va de baja entra otro voluntario. Lo hacemos así para que quienes pasan tiempo con los perros no cambien cada dos por tres", añade.

Otro voluntario es Javier López. Este jueves es su segundo día en el Cepad. "Me encantan los animales. Estoy terminando un proceso de reinserción de seis meses. Los perros tienen algo... son sanadores y generan un amor incondicional". Para Mohamed Hamoudan, este jueves es su primer día de voluntariado: "Me gusta la idea, sobre todo por poder pasear con los perros. Eso sí, son una gran responsabilidad".

Quien también apela a la responsabilidad durante la presentación es la concejala Bocú, que lamenta que, aunque se ha mejorado mucho, el abandono animal continúa siendo un problema: "Todavía hay gente irresponsable que trata a los animales como objetos y casos de maltrato severo. Nosotros hemos puesto una sanción de 20.000 euros por haber abandonado a dos perros y hemos demandado ante la fiscalía a una persona para que no vuelva a tener a una perra. La llevaba por la calle de malas maneras y la mascota había acabado varias veces en este centro".

Por otra parte, Toñi Díaz también ha explicado que Apfem trabaja en varias vertientes: "En salud mental, infancia, autismo, discapacidad intelectual, cualquier trastorno del desarrollo, familias en situación de vulnerabilidad, incluso con menores que han sido tutelados por la Administración. Atendemos a más de 200 personas".

Foto de grupo con voluntarios, trabajadores, representantes de entidades sociales en Ibiza y la concejala de Protección Animal. / Ayuntamiento de Sant Josep