Embaucó a un menor con videojuegos y lo violó en su piso de Ibiza: siete años de cárcel y 25.000 euros de indemnización

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a siete años de prisión a un joven que agredió sexualmente a un menor de 15 años en Ibiza, en marzo de 2022, después de contactar con él a través de Instagram y ganarse su confianza mediante conversaciones sobre videojuegos.

El tribunal considera probado que el acusado, de nacionalidad española y en prisión preventiva por esta causa desde hace tres años, envió una solicitud de amistad a la víctima a través de esta red social. Tras conversar durante semanas, lo invitó a su domicilio, situado en una vivienda compartida de Ibiza, con la excusa de jugar al videojuego 'Naruto Shippuden'.

Una vez dentro de la habitación, cerró la puerta con llave y comenzó a realizar tocamientos al menor en contra de su voluntad. Cuando la víctima intentó marcharse, el hombre se lo impidió y, posteriormente, le obligó a practicarle una felación y mantener un acto sexual no consentido, según los hechos probados recogidos en la resolución.

Trastorno de estrés postraumático

El menor logró huir cuando el acusado salió a la cocina. Tras lo ocurrido, bloqueó al agresor en Instagram, aunque este intentó contactar con él desde otros perfiles. Fue entonces cuando el adolescente se lo contó a su madre. No había denunciado antes los hechos por miedo a las represalias que pudiera tomar el procesado.

La víctima requirió tratamiento psicológico por un trastorno de estrés postraumático con síntomas de intrusión, evitación, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, disminución del interés o participación en actividades significativas y alteración importante de la alerta y reactividad, según detalla la sentencia.

Antes del juicio, el acusado consignó 15.000 euros como reparación del daño causado, circunstancia que el tribunal ha considerado como atenuante muy cualificada. Aun así, la Audiencia le impone siete años de prisión, 20 años de inhabilitación para trabajar con menores y 17 años de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

Además, deberá abonar 25.000 euros de indemnización, que se compensarán con la cantidad ya consignada. La sentencia es firme.