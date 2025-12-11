El tiempo en Ibiza y Formentera: fin de semana pasado por agua

La estabilidad de los últimos días llega a su fin en Ibiza y Formentera. Según la previsión de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo estará marcado por la lluvia, el viento y un descenso generalizado de las temperaturas a partir del viernes 12 de diciembre, lo que dará paso a un fin de semana inestable.

El jueves 11 será la jornada más tranquila, aunque empezará con bancos de niebla durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, estas nieblas se irán levantando y darán paso a nubes bajas, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados, acompañadas de vientos muy flojos del norte. Será, en definitiva, el último día de calma antes del cambio de tiempo.

A partir del viernes, la situación meteorológica se complica. La probabilidad de lluvia crecerá a lo largo de la jornada, desde un 35% por la mañana hasta un 90% por la tarde, con chubascos que podrían ser moderados e incluso persistentes. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 18 grados, mientras que los vientos del este alcanzarán alrededor de 15 km/h.

La inestabilidad continuará el sábado, cuando volverán a registrarse precipitaciones, especialmente por la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 11 y los 17 grados, pero la sensación térmica será algo más baja debido al viento del nordeste, que alcanzará los 20 km/h. Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descarta algún episodio aislado.

El domingo prolongará este ambiente húmedo, con una probabilidad de precipitación del 65% y un ligero repunte de las temperaturas, que oscilarán entre los 11 y los 18 grados. El viento soplará del este con intensidades moderadas, en torno a los 15 km/h.

Temperaturas máximas

En cuanto a las temperaturas máximas registradas este miércoles en Baleares, los valores volvieron a situarse por encima de lo habitual para estas fechas. La estaciones más cálidas marcaron 20,5 ºC en Sineu (Mallorca) y 20,5 ºC en Sant Joan (Ibiza) , mientras que La Mola de Menorca registró 19,6 º al igual que Formentera. El promedio del conjunto del archipiélago fue de 18,7 ºC, lo que supone una anomalía positiva de 2,4 ºC respecto a los valores climatológicos normales para mediados de diciembre, apunta la Aemet.