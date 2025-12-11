Los tesoros de la colección privada de Rafel Tur Costa y Anneliese Witt ven la luz en Ibiza

Recuperado ya por completo de los estragos que provocaron las lluvias torrenciales caídas en Ibiza recién comenzado el otoño, el Estudi Tur Costa por fin reabre al público casi a las puertas de Navidad. Retoma la actividad cultural con la inauguración hoy a las 17,30 horas de una doble exposición que reúne, por un lado, obra tardía de Rafael Tur Costa y, por otro, algunas joyas de la colección privada del pintor ibicenco y de su pareja, la profesora de arte y ceramista Anneliese Witt.

Helena López Pezzi, comisaria de este programa doble, se ha encargado de la selección de los trabajos, contando en el montaje con el asesoramiento del promotor cultural Manolo Oya.

Cuenta Marcos Tur Witt, director junto a López de la galería de Jesús, que fue esta última quien tuvo la idea de sacar a la luz parte de las obras que habían ido atesorado durante décadas Tur Costa y Witt «fruto de regalos, intercambios y compras a creadores de su generación». A esta muestra, que se exhibe en el antiguo atelier de Rafael Tur Costa, la han bautizado ‘Amigos’, puesto que muchos de los trabajos artísticos que se pueden admirar son obra de artistas con los que el pintor ibicenco y la ceramista alemana mantuvieron una estrecha relación.

En total, en el espacio de Es Taller se exhiben 55 piezas, entre las que hay óleos y acrílicos sobre lienzo, madera y papel; collages; fotografías; serigrafías; litografías; dibujos a tinta; témperas; cerámicas y esculturas.

El conjunto incluye creaciones de artistas destacados del panorama nacional e internacional del siglo XX, como «Manolo Millares, figura clave del informalismo español; o Antonio Saura, uno de los grandes referentes de la abstracción europea», además de trabajos de Gerd Winner, José Manuel Broto, Manuel Hernández Mompó o Pierre Dmitrienko. Tur Witt desconoce, en algunos casos, cómo llegaron esas obras a manos de sus padres, pero comenta que «Millares, Mompó y Saura pasaron por Ibiza para beber de las vanguardias europeas que se daban cita en la isla, un pequeño oasis de libertad en plena era franquista».

Asimismo, en ‘Amigos’ tienen una presencia importante los trabajos de creadores ibicencos como Antoni Tur Gabrielet, hermano de Rafel Tur Costa; Antoni Marí Portmany; Carles Guasch; o Pere Planells; y de otros artistas cuya producción se ha desarrollado en las Pitiusas como Adrián Rosa, Erwin Bechtold, Hans Laabs, Eduard Micus, Gilbert Herreyns, Erwin Broner o Cis Lenaerts.

Una de las paredes de ‘Es Taller’. / J.A. RIERA

A Tur Witt, que ha crecido contemplando a diario todas estas obras de arte que colgaban de las paredes del hogar familiar, diseñado por Erwin Broner, le cuesta decantarse por una favorita entre tantos «tesoros». Destaca, por su gran valor sentimental, las tres creaciones de su madre que se han incluido: dos óleos, uno fechado en 1961 y otro en 1957, dos años después de visitar por primera vez Ibiza en un viaje de estudiantes de Bellas Artes; y una litografía sobre papel de 1959 de una calle del barrio de sa Penya, en Vila.

Regalos y «rarezas»

También siente debilidad por los trabajos de las grandes amistades de sus progenitores con los que trató desde bien pequeño como Herreyns, Micus, Rosa, Leopoldo Irriguible o Laabs. «Ese cuadro estuvo toda la vida en el salón de mi casa y me llamó la atención desde niño por los colores en rosa y por esa figura que parece un muñeco», dice el director del Estudi Tur Costa señalando una obra sobre papel de Hans Laabs. De este miembro fundador del grupo Grupo Ibiza 59 hay, en total, tres creaciones. De Irriguible se ha seleccionado la misma cantidad, incluida «una instalación colgante que recibirá a los visitantes a la entrada del Estudi Tur Costa», que originalmente estaba instalada en la escalera que conectaba el comedor de la casa con las habitaciones de la planta superior.

«Hacer esta exposición nos ha servido también para rescatar, volver a enmarcar y conservar en condiciones mucha obras que a la muerte de mis padres permanecieron guardadas», explica el director de la galería señalando, como ejemplo, un bodegón de los años 70 firmado por Adrián Rosa, que el propio artista restauró para esta ocasión.

Hay varias obras que son presentes para la pareja como una litografía de Enrique Salamanca dedicada a Witt u otra litografíade de Marcel Floris que regaló a Tur Costa en su 70 cumpleaños.

El responsable de la galería pone el foco también en alguna de «las rarezas» de esta exposición, como un original retrato sobre papel de 1965 creado por el escritor y guionista Alfredo Mañas, padre del actor y cineasta Achero Mañas. Otra de las joyas de esta selección es una obra fechada en 1968 del poeta Rafael Alberti, cuya primera vocación fue el dibujo y la pintura . «No sé cómo llegó esta obra a mi casa, pero sé que mi padre se estuvo carteando con Alberti», explica Tur Witt antes de mostrar otro cuadro creado por otro poeta, en este caso local, Jean Serra, que también cultivó el dibujo y la pintura.

‘Amigos’ se completa con tres piezas escultóricas de Franco Monti, Acisclo Manzano y Rafaela Pareja. Esta última llegó al hogar de Tur Costa y Witt fruto de un intercambio con el propietario de una antigua galería de cerámica de Ibiza llamada Dols Ceramistes.

La obra tardía de Tur Costa

Si ‘Amigos’ «es una oportunidad única para disfrutar de un retrato coral del ecosistema artístico que rodeó a la pareja», la muestra de la sala principal, dedicada por completo a Tur Costa, ofrece la posibilidad al público de conocer más a fondo una de las últimas etapas de este referentes del arte contemporáneo ibicenco de la segunda mitad del siglo XX. Si el año pasado por estas fechas lo que se exhibía en la galería de Jesús eran sus obras más tempranas, de las décadas 60 y 70, en esta ocasión la comisaria se ha decantado por once obras creadas entre los años 2001 y 2012, «un período en el que la pintura de Tur Costa alcanzó una madurez luminosa y depurada». «Sus collages y composiciones esenciales, trabajados mediante capas que respiran, revelan un lenguaje plástico cada vez más arquitectónico», señala López.

El público interesado tiene la posibilidad de adquirir las obras de Tur Costa, las de ‘Amigos’, eso sí, no están a la venta. Para visitar la doble exposición, que permanecerá en el Estudi Tur Costa hasta la próxima primavera, se puede pedir cita previa llamando al 689 591 641.

A la inauguración de esta tarde «están invitados algunos de los artistas protagonistas», apunta Marcos Tur Witt, deseoso de brindar con estos «viejos amigos por la Navidad, la vida y el arte».