El profesor Martí Vila ofrece una visita guiada al retablo de la iglesia de Jesús, pieza clave del arte sacro de Ibiza

Continuar con la conferencia que el propio Martí Vila impartió hace poco más de un mes en el Casino des Moll, en la que realizó una introducción general a la historia de esta obra. Ese es el objetivo de la visita guiada que ofrecerá el profesor al retablo de la Mare de Déu de Jesús, en la parroquia de Jesús, este sábado a las 20 horas.

Debido al interés suscitado en aquella charla, el vicario general de la diócesis de Ibiza, José Martínez Franco, consideró que era una buena ocasión para acercar al público a ver y entender directamente este retablo gótico en su emplazamiento original, dentro de la propia iglesia de Jesús.

Arte sacro

El retablo está considerado la pieza más importante del arte sacro local, y alberga una de las vírgenes más bellas de la iconografía medieval española. Fue realizado por los pintores valencianos Rodrigo de Osona y sus hijos Francisco y, posiblemente, Jerónimo, quienes lo concluyeron entre finales del siglo XV y principios del XVI. De tradición hispanoflamenca, los artistas siguieron los cánones del gótico, incorporando al mismo tiempo algunos elementos del Renacimiento italiano introducidos en Valencia por el cardenal Rodrigo Borgia, posteriormente papa Alejandro VI.

Durante la visita se explicará la disposición temática de las 25 tablas pintadas al óleo, en las que destaca la presencia constante de pan de oro. El conjunto arranca con una predela de siete escenas marianas, entre las que figuran la Natividad y la Adoración de los Reyes Magos. La estructura, de 7,5 metros de altura por 5 de ancho, está realizada en madera de pino recubierta con yeso y tiras de lino y se organiza en tres calles verticales rematadas por un ático central, con potentes figuras pintadas a tamaño natural.

La tabla central es la más importante: muestra a la Virgen entronizada con el Niño Jesús lactante en brazos. Sobre ella se sitúa una escena de la estigmatización de San Francisco de Asís, rodeado de numerosos pájaros que evocan su amor por la naturaleza reflejado en el Cántico de las criaturas o del hermano Sol. Este año se cumple el 800 aniversario de dicha composición, por la que San Francisco fue nombrado en 1979 patrono de la ecología. Otro de los temas destacados del retablo es el musical: en una de las tablas aparecen cuatro ángeles tocando la vihuela de mano (origen de la guitarra española), el rabel, la pandereta y unas castañuelas de madera en una de sus formas más primitivas.

El conjunto se enmarca con una serie de pequeñas tablas que representan a nueve santos y una santa, en su mayoría vinculados a la orden seráfica, ya que el conjunto histórico de Jesús fue primero convento de frailes franciscanos y, posteriormente, vendido a los dominicos. Entre estas figuras destaca la de San Nicolás de Bari, identificado como el origen del actual Santa Claus.

Martí Vila Cardona es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido durante 36 años como profesor de secundaria en diferentes centros de la isla, especialmente en el IES Algarb. En las últimas restauraciones del retablo se encargó del estudio de su iconografía, cuyos resultados fueron publicados en 2019. Para más información, el propio Vila pone a disposición su número de teléfono (609 868 577) y correo electrónico (martivilaeivissa@gmail.com).