El misterio del codiciado número 22 en la lotería de Navidad en Ibiza

Las administraciones de lotería de Ibiza no dan abasto. En la mañana de este martes, todas tenían filas de al menos tres o cuatro personas en sus momentos de menor demanda, con muchas de ellas que se prolongan hasta la calle dificultando el paso de los transeuntes.

Tradicionalemte, números con terminaciones como el 7, el 9, o el 13 suelen estar entre los más demandados. Este año, en cambio, a esta lista hay que añadir un nuevo número del que es ya difícil encontrar terminaciones: el 22. "Creemos que puede ser porque es el día de la lotería de Navidad, pero no tenemos claro por qué debe ser", explica Cristina Molina, de la administración de loterías número 2 de Ibiza. Tras el verano, de acuerdo con Molina, esta administración tiene una gran demanda de los turistas nacionales. Ya en diciembre, desde este comienzo de mes notan "un nuevo pico de ventas". "Después del primer empujón del verano con los turistas, ahora en diciembre trabajamos mucho con asociaciones, escuelas o equipos de deporte. Eso y la venta en ventanilla en estos últimos días es lo anima las ventas", añade Molina. "La gente estos días suele aprovechar también para buscar alguna terminación que le falte. Nos piden mucho terminaciones como el 13 o el 15 o la del año en el que estamos, en este caso 25", asegura la lotera. La mujer explica también que la gente solicita también fechas destacadas, siendo este año la fecha de las danas de Ibiza las más buscadas en esta administración.

Administración número 1 de Ibiza, en La Marina / Vicent Marí

En la administración mixta situada en la calle Bartolomé Roselló, una mujer busca un número que termine en 22. "No sé si nos quedará alguno ya" le responde la dependienta, quien tras revisar le confirma que todavía dispone de algunos. "Que bien", exclama la mujer. Ha tenido suerte, pues esta terminación es cada vez más difícil de encontrar este año. "Hemos mirado en toda Santa Eulària y en ningún lado tenían ya, ha sido muy complicado encontrarlo", asegura la mujer, quien cuenta que no suele buscar este número pero que en esta ocasión ha decidido hacerlo motivos personales. Según explica el gestor de esta administración mixta, les es complicado saber con exactitud qué numero son los que más se están vendiendo. "Más o menos estamos en cifras similares a las del año anterior. Teníamos un número propio, pero se agotó enseguida", cuenta el gerente. "Con la venta en máquina no podemos saber quién ha comprado el billete. Nos ocurrió un año que cayó un quinto premio que teníamos aquí y sin embargo solo vendimos dos boletos, el resto se repartieron por la península", añade.

"Normalmente la gente compra de media unos tres o cuatro boletos", cuenta Amalia, de la administración de loterías número 0 de Ibiza, ubicada en la calle Canarias. En esta administración juegan desde hace 30 años un mismo número, el 24584. "Es el número que juegan todo el personal del aeropuerto de Ibiza desde hace años", añade la lotera. Como Molina, Amalia comenta que los números predilectos son también el 7 y el 9. "Depende de las manías de cada uno, pero estos son dos de los más pedidos", añade. También destaca entre las fechas más demandas cumpleaños o aniversarios, aunque "estos tenemos que hacerlos con las máquinas porque son más difíciles de conseguir". En los últimos días, también han visto un mayor trasiego de gente en su administración. "En diciembre vendemos muchísimo, es la época en la que vendemos sobre todo a la gente que vive aquí. En verano tenemos mucha venta a trabajadores de temporada", explica Amalia.

Números de toda España

Los cristales del escaparate de la administración número 4 de Ibiza, en la avenida de España, están forrados de números de toda España. Tres números de Madrid, dos de Barcelona, uno de León, de Asturias, de El Escorial, Pontevedra, Vizcaya, Tarragona, Burgos o Córdoba, son algunas de las localidades anunciadas. Del total de estos 56 números de otras poblaciones anunciados, en la mañana de este martes tan solo quedaban existencias en seis de ellas. "Yo no suelo comprar lotería, solo en Navidad, cuenta una mujer que espera su turno en esta administración, quien declara no estar preocupada por no encontrar algún número o terminación en concreto. "No tengo preferencias, compraré el que me den", ríe. En esta administración, Sonia Sáez, responsable de la misma, declaró a finales de noviembre notar un aumento en la venta de lotería de Navidad, "superando las expectativas".

"Para nosotros, diría que la venta de la lotería de Navidad supone un 80% de lo que vendemos todo el año", declara Joan Mayans, de la administración número 2 de Vila. "La del Niño también, pero si fuera una competición ganaría la de Navidad por 6-1", bromea. Su administración, ubicada en el casco antiguo de Ibiza, vive una primera temporada fuerte de venta en julio, con el turismo nacional. "Para nosotros es muy importante, si se puede poner a la venta desde el día 1 de julio mucho mejor que hacerlo el 2", declara. El resto del año, cuentan con clientes fieles, abonados a algún número en concreto, y trabajan con asociaciones y equipos deportivos. "Somos socios de todo lo que ruede un balón aquí en la isla", cuenta entre risas Mayans, quien declara vender lotería a equipos como el Sant Jordi, la Sociedad Deportiva Ibiza o el basket de Sa Graduada. Las crifras, dice Mayas, por el momentos están funcionando igual que en las mismas fechas del año pasado. "En algunos sitios quizá un poco peor, pero en otros mejor, por lo que se va equilibrando", cuenta Mayans. Según el lotero, cada año depende de la "de que la gente se anime a comprar el boleto con alguna asociación u otra que les haga ilusión, aunque al final para el sorteo de Navidad creo todos terminamos comprando al menos uno", afirma.

La venta de lotería de Navidad se extiende también a bares y comercios de la isla. En uno de ellos, el Cafet Cordet's, tan solo les quedaban tres números este martes. "La semana pasada teníamos toda la ristra completa, pero estas días han volado", cuenta una de sus trabajadoras.