Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La Navidad copa ya buena parte de la agenda de Ibiza y Formentera, con actividades por toda la geografía pitiusa, mercados abiertos y espacios infantiles. Se pueden destacar cosas como el videomapping en la fachada del Ayuntamiento de Santa Eulària cada día, los conciertos también cada día en los mercados de Vila y Sant Antoni, o el Belén viviente del viernes en Formentera, el del sábado en Sant Antoni. Hay muchísimas actividades y están todas en esta agenda.

De las tradiciones resalta la I Fira Rural de Fruitera, que se celebra sábado y domingo en Santa Gertrudis; la II Fira de sa Matança, el sábado en Sant Llorenç, y la XXXII Fiesta del Vino Payés de Sant Mateu, también el sábado. Además de que continúan las fiestas de Forada y comienzan las de Can Bonet y ses Païsses, con el pregón a cargo del piloto Toni Vingut este sábado.

De la música destacan el jueves el concierto ‘A dos pianos’ en Can Ventosa; dos sesiones de Candlelight Concerts en el Teatro Pereyra, sobre Hans Zimmer y Queen vs Beatles, y el de Springsteen acústico en Can Jordi Blues Station. El viernes el de Felt Oxytocin en el Museo Arqueológico. El sábado el reencuentro de Peter Colours en el Cañas’n’Roll en Sant Jordi. Y el domingo la clausura de ‘Eivissa Clàssica’ en Can Ventosa.

Además hay danza con ‘¿Dónde está Alicia?’ el sábado en el Palacio de Congresos; el mismo día la tradicional Fiesta Solidaria de la Fundación Pacha, a favor de la Plataforma Sociosanitaria y la Fundación Conciencia; humor con Jorge Santini el domingo en el Teatro Pereyra; y presentaciones de libros, conferencias, cine, arte., excursiones…

Candlelight Concerts, este jueves en el Teatro Pereyra / Candlelight

JUEVES 11 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico. Paseo de Vara de Rey.

Feria de atracciones (hasta 23 horas; jornada inclusiva 17–19 horas). Sa Joveria.

Feria de atracciones (hasta 23 horas; jornada inclusiva 17–19 horas). Sa Joveria. 18.30 horas: Audiciones de Navidad (Coro Infantil, Coro Juvenil y Combo de Jazz). Carpa de Navidad.

Audiciones de Navidad (Coro Infantil, Coro Juvenil y Combo de Jazz). Carpa de Navidad. 19 horas: Taller de cocina asiática (C19, inscripción 5 €, +18).

Taller de cocina asiática (C19, inscripción 5 €, +18). 19 horas: Música en vivo. Plaza de Sa Graduada.

Música en vivo. Plaza de Sa Graduada. 20.30 horas: Concierto ‘Dos pianos’ (Elvira Ramón y Llorenç Prats). Can Ventosa.

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres infantiles (16.30 a 20 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres infantiles (16.30 a 20 horas). Passeig de s’Alamera. 17 horas: Cuentos. ‘Ho saps tot de Nadal?’. Biblioteca municipal.

Cuentos. ‘Ho saps tot de Nadal?’. Biblioteca municipal. 17 horas: Conjunto de percusión de la Escuela Municipal de Música. Residencia Can Blai.

Conjunto de percusión de la Escuela Municipal de Música. Residencia Can Blai. 18 horas: Muestra de villancicos CEIP Santa Eulària. Plaza España.

Muestra de villancicos CEIP Santa Eulària. Plaza España. 19 horas: Presentación guías ‘Conecta con el mundo’ de José Antonio Vargas. Biblioteca municipal.

Presentación guías ‘Conecta con el mundo’ de José Antonio Vargas. Biblioteca municipal. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Sant Josep

17.30 horas: Taller navideño con Diana Bustamante para niños a partir de 4 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi.

Taller navideño con Diana Bustamante para niños a partir de 4 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi. 19.30 horas: Concierto de Navidad del Cor de L’Urgell y del Cor de Sant Josep, en la iglesia de Sant Josep, con chocolatada posterior a cargo de la Associació de Vesins de sa Raval.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

(zona infantil). Plaza de la Constitución. 17 horas: Taller ‘Navidad reciclada’, a cargo de Fran Lucas. Punt de Lectura de Sant Ferran.

Taller ‘Navidad reciclada’, a cargo de Fran Lucas. Punt de Lectura de Sant Ferran. 19 horas: Concierto de villancicos de las corales de la Escuela de Música y Danza. Punt de Lectura de Sant Ferran.

Concierto de villancicos de las corales de la Escuela de Música y Danza. Punt de Lectura de Sant Ferran. 18.30 horas: Taller de decoración de Navidad. Casal de Joves.

Música

‘A dos pianos’. Concierto de los pianistas Elvira Ramon y Llorenç Prats. Obras de Mozart, Milhaud, Saint-Saëns y Rachmaninov. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Candlelight Ibiza. ‘Tributo a Hans Zimmer’. Concierto a la luz de las velas. Un recorrido por las bandas sonoras más emblemáticas del compositor alemán. 19 horas en el Teatro Pereyra. Ibiza Entradas desde 32,50 €.

Candlelight Ibiza. ‘Queen vs. The Beatles’. Concierto a la luz de las velas. Un duelo musical que reinterpreta los grandes clásicos de ambos grupos con arreglos de música de cámara. 21 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas desde 32,50 €.

Springsteen Acoustic. Con Soulman Sal, Raúl Moya y David Mascaró. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

The Rosemary Family: Jazz, rumba, soul y swing. Cas Costas 20 horas.

Iggi & Arzur: Electrónica, hip hop en Why Not, de 20 horas a 22 horas.

Dea Tanit: Versiones de rock en Café Pereyra. Desde las 22 horas.

Infantil

‘Ho saps tot de Nadal?’. Espectáculo de Anakrónica. Ciclo ‘Contacontes de Tardor’ de Santa Eulària. 17 horas. Biblioteca Municipal de Santa Eulària.

Cine

‘13 días, 13 noches (13 jours, 13 nuits)’. De Martin Bourboulon (Francia, 2025). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Libros

‘El diario de Leonor. París 1911’. Presentaciñón del libro de Carolina Riera, a cargo de la autora, la editora Neus Escandell, Patricia Ribas y Àngels Escandell. 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Teatro

'Tierra de Bes'. Lectura dramatizada de Ramon Mayol sobre la obra 'Amílcar' de Juan Bonet. Con Encarna de las Heras. 19 horas en Sa Nostra Sala de Vila. Entrada libre.

Conferencia

‘Nadal eivissenc’, charla sobre las tradiciones navideñas ibicencas a cargo de Lina Sansano Costa. 19.30 horas en el Casino des Moll del pyuerto de Eivissa.

Santa Gertrudis celebra este sábado su I Fira Rural / Toni Escobar

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 13 horas: Music 4 Life. Mercado gastronómico.

Music 4 Life. Mercado gastronómico. 17 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía. 17 horas: Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 20 horas). Paseo de Vara de Rey.

Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 20 horas). Paseo de Vara de Rey. 17 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 18.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey.

Photocall con personajes gigantes (hasta 18.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey. 17 horas: Nadal a Pedal (ciclocarro, hasta 21 horas). Plaza del Parque.

Nadal a Pedal (ciclocarro, hasta 21 horas). Plaza del Parque. 18 horas: Audiciones de Navidad (Orquesta y Banda). Carpa de Navidad.

Audiciones de Navidad (Orquesta y Banda). Carpa de Navidad. 19 horas: Música ambiental. Terraza restaurante Ebusus CBBC.

Música ambiental. Terraza restaurante Ebusus CBBC. 22 horas: Miss Aránzazu & Omar Guzmán, ‘A Very Jazzy Christmas’. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 16 horas: Mag Albert (Mercado)

Mag Albert (Mercado) 18 horas: Cuentacuentos (Centro Cultural Cervantes)

Cuentacuentos (Centro Cultural Cervantes) 20 horas: Concierto Orquesta Platino (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (16 a 20 horas), talleres infantiles (16.30 a 20 horas) y animación Del Blanco Producciones (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (16 a 20 horas), talleres infantiles (16.30 a 20 horas) y animación Del Blanco Producciones (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera. 12.30 horas: Entrega de premios I Concurso de Balcones y Fachadas y XXV Concurso de Escaparatismo. Plaza España.

Entrega de premios I Concurso de Balcones y Fachadas y XXV Concurso de Escaparatismo. Plaza España. 18 horas: Espectáculo de Navidad con IDAM Kids y grupos AFA. Plaza España.

Espectáculo de Navidad con IDAM Kids y grupos AFA. Plaza España. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento. 19 horas: Gala Premios ‘Feim Esport 2025’. Palacio de Congresos.

Sant Josep

17.30 horas: Cuentacuentos familiar ‘Dicen que pasó o no?’ con Encarna de las Heras, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi.

Cuentacuentos familiar ‘Dicen que pasó o no?’ con Encarna de las Heras, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi. 17.30 horas: Taller de decoración navideña (portavelas) para niños a partir de 8 años, en la biblioteca de Cala de Bou.

Taller de decoración navideña (portavelas) para niños a partir de 8 años, en la biblioteca de Cala de Bou. 19.30 horas: Gala de premios ‘Sant Josep en Forma 2025’, en el auditorio Caló de s’Oli.

Sant Joan

19.30 horas: Inauguración de la exposición ‘Tardor’: Exposición de Júlia Ribas (del 12 de diciembre al 11 de enero). Lugar: Casa Parroquial de Sant Joan de Labritja. Organiza: Grup Cultural.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

(zona infantil). Plaza de la Constitución. 16.30 horas: Belén viviente del alumnado del Colegio Verge Miraculosa. Sala de Cultura (Cinema).

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

IV Concurso de Fachadas y Belenes (envío de vídeos hasta el 20 de diciembre).

(envío de vídeos hasta el 20 de diciembre). Ruta de Tapas ‘Can Bonet Tapea-t’ por varios locales.

Música

Felt Oxytocin. Concierto de Navidad del Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera. Con pintura en directo de Cristina Reina. 19 horas en el auditorio del Museo Monográfico de Puig des Molins.

Sandy Valey & Band: Pop, rock y soul.Bar restaurante Cas Mestre, de 19 a 21 horas.

Tirtha Man Trío: Ska, blues, reggae y música negra. Johnny’s Bar de Cala de Bou, de 19.30 a 21.30 horas.

Brad Jameston: Concierto del cantautor y trotamundos en The Booo, en Cala de Bou, de 21 a 23 horas.

Carlos Tur: Canción melódica y ritmos latinos en La Ponderosa, de 21.30 a 23 horas.

Cine

‘Cyrano de Bergerac’, de Jean-Paul Rappeneau (Francia, 1990). Cinefórum de la UIB. Invitado: Gonzalo García Navas. 18 horas. Seu Universitària d’Eivissa i Formentera.

‘Resurrection’. De Bi Gan (China, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

Libros

‘IX Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears'. Presentación del libro que recoge las jornadas de 2022. 19 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó 17 de Vila.

‘Relatos a orillas del Huerva’. Presentación del libro de Luis Ruiz Val a cargo del autor y de Àlex Pitaluga. 20 horas en la biblioteca de -an Ventosa.

Arte

‘Amor amor’. Acto poético de la artista Violeta Galera, con El Sembrao, Romana Alarcón y Kunak Prepe. 18.30 horas en la galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis.

El sábado se celebra la Festa del Vi Pagès de Sant Mateu / J.A.Riera

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 10.30 horas: V Torneo Abierto de Ajedrez ‘Fiestas de Navidad’. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

V Torneo Abierto de Ajedrez ‘Fiestas de Navidad’. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 10.30 horas: Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa.

Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa. 11 horas: Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey.

Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey.

Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Nadal a Pedal (hasta 14 horas). Plaza del Parque.

Nadal a Pedal (hasta 14 horas). Plaza del Parque. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: Esta Me La Sé. Mercado gastronómico.

Esta Me La Sé. Mercado gastronómico. 16 horas: Nadal Fest (espectáculos, talleres, hinchables y mercadillo con photocall, hasta 20 horas). Plaza de Julià Verdera, ses Figueretes.

Nadal Fest (espectáculos, talleres, hinchables y mercadillo con photocall, hasta 20 horas). Plaza de Julià Verdera, ses Figueretes. 18 horas: ‘Cantant al Nadal’, Cor Veus Joves. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

‘Cantant al Nadal’, Cor Veus Joves. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 19 horas: DJ música pachanga (hasta 23 horas). Plaza del Parque.

DJ música pachanga (hasta 23 horas). Plaza del Parque. 19 horas: VI Zambomba Navideña (A.V. Es Clot). Parque de la Paz.

VI Zambomba Navideña (A.V. Es Clot). Parque de la Paz. 20.30 horas: Zambomba Flamenca ‘Flamenco por Navidad’. Mercado gastronómico.

Zambomba Flamenca ‘Flamenco por Navidad’. Mercado gastronómico. 20.30 horas: Concierto de armónica (A.V. Tres Barrios). Can Tomeu.

Sant Antoni

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 11 horas: Navidad Dracs (Espai Jove)

Navidad Dracs (Espai Jove) 11 a 13.30 horas: Festival solidario “Por la sonrisa de un niño” (Are-T)

Festival solidario “Por la sonrisa de un niño” (Are-T) 11 a 13.15 y 17 a 19.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 12 horas: Caseta de Papá Noel

Caseta de Papá Noel 13 horas: Fiesta Latina K Rico Party (Mercado)

Fiesta Latina K Rico Party (Mercado) 20 horas: Belén viviente y villancicos (Iglesia de Sant Antoni)

Santa Eulària

9.30 a 18.30 horas: IX Taller de Scrap con Sara Alcobendas (inscripciones: @ruth_scrap_ibiza). Centro Cultural de Jesús.

IX Taller de Scrap con Sara Alcobendas (inscripciones: @ruth_scrap_ibiza). Centro Cultural de Jesús. Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 20 horas), talleres y ‘dance battle’ con Cachirulo (16.30 a 20 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 20 horas), talleres y ‘dance battle’ con Cachirulo (16.30 a 20 horas). Passeig de s’Alamera. 11 horas: ‘Música al carrer’ por Santa Eulària y 12 horas: Concierto alumnado Escuela Municipal de Música. Plaza España.

‘Música al carrer’ por Santa Eulària y 12 horas: Concierto alumnado Escuela Municipal de Música. Plaza España. Cala Llonga (Paseo Marítimo): 11 a 14 horas: Talleres. 11.30 horas: Visita de Papá Noel. 12.30 horas: ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert.

(Paseo Marítimo): 11 a 14 horas: Talleres. 11.30 horas: Visita de Papá Noel. 12.30 horas: ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert. 12 a 22.30 horas : I ‘Fira Rural de Fruitera’ en Santa Gertrudis.

: I ‘Fira Rural de Fruitera’ en Santa Gertrudis. 18 a 20 horas: Taller de cocina A.V. Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls.

Taller de cocina A.V. Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento. 19 horas: Danza. ‘¿Dónde está Alicia?’. Palacio de Congresos.

Sant Josep

12 horas: Inauguración de la pista de patinaje, en la calle del Ayuntamiento de Sant Josep.

Inauguración de la pista de patinaje, en la calle del Ayuntamiento de Sant Josep. 16.30 horas: Taller de centros navideños para adultos, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells.

Taller de centros navideños para adultos, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells. 18 horas: Festival de Navidad del Club de Rítmica Sant Josep, en el auditorio Caló de s’Oli.

Festival de Navidad del Club de Rítmica Sant Josep, en el auditorio Caló de s’Oli. 19 horas: Concierto ‘Canyes and Roll 2025’ con Niños Raros y Peter Colours y ‘Burger Fest’, en la carpa de Sant Jordi.

Sant Joan

10 horas: ‘Cançoner de les Pitiüses’: Curso de Canción Tradicional. A las 12 horas, baile con la Colla de Balansat. Sala de Plenos del Ayuntamiento.

‘Cançoner de les Pitiüses’: Curso de Canción Tradicional. A las 12 horas, baile con la Colla de Balansat. Sala de Plenos del Ayuntamiento. 12 horas: III Fira de Sa Matança: Con la actuación de Groove Garage. Lugar: Plaza de Sant Llorenç de Balàfia.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. 17 horas: Misa cantada, concierto de villancicos populares y chocolatada a cargo del coro de la iglesia del Pilar y de la Associació Cultural Andaluzia de Formentera, en la iglesia del Pilar de la Mola.

Misa cantada, concierto de villancicos populares y chocolatada a cargo del coro de la iglesia del Pilar y de la Associació Cultural Andaluzia de Formentera, en la iglesia del Pilar de la Mola. 20 horas: Conciertos en el Mercado Navideño con Ritmo de isla, The Island Rockers y DJ Manceboss. Plaza de la Constitución.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

19 horas: Pregón de Fiestas a cargo del piloto Toni Vingut.

Pregón de Fiestas a cargo del piloto Toni Vingut. 19 horas: Concierto de Frantoman Zero en el centro social.

Concierto de Frantoman Zero en el centro social. 20 horas: Espectáculo ‘Comedy Band’ con José Boto. En la carpa.

Fira Rural de Fruitera

Muestra de maquinaria agrícola, y herramientas, razas autóctonas, artesanía, ball pagès...

de maquinaria agrícola, y herramientas, razas autóctonas, artesanía, ball pagès... 12 horas: Inauguración de la feria. Pasacalles y ballada con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis.

Inauguración de la feria. Pasacalles y ballada con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 13 horas: Inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bitlles.

Inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bitlles. 14 horas: Paella popular.

Paella popular. 16 a 19 horas: Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta.

Talleres infantiles a cargo de la Colla de l’Horta. 20 horas: Gran torrada de sobrasada.

Gran torrada de sobrasada. 21 horas: Concierto de ‘Aires Formenterencs’ y rifa.

Concierto de ‘Aires Formenterencs’ y rifa. 22.30 horas: Concierto de ‘Arredefolk’.

Gastronomía

III Fira de sa Matança de Sant Llorenç. Degustación de productos, demostraciones de elaboración de embutidos y actividades vinculadas al entorno rural. Cconcurso de platos con carne de cerdo. De 12 a 20 horas.`

Cine

‘Pauxa Films: 20 años creando contenido’. Celebración del 20 aniversario de la productora ibicenca. 19 horas en Can Jeroni. Proyección de algunos de sus cortos más destacados. ‘Hoy no es siempre’ (2025), ‘Boca a Boca’ (2025), ‘Backstage to Paradise’ (2024), ‘Vecinas’ (2012) y ‘Lady in Red’ (2026)

Música

Peter Colours. Concierto de reunión de la banda de rock ibicenca. Con Niños Raros y Marcos Torres Djset. Ciclo ‘Cañas’n’Roll’. Desde las 19 horas en la plaza de Sant Jordi.

Tirtha Man Rundquist: Blues, reggae y soul en Can Jordi Blues Station, 13 horas.

Igea: Johnny’s Bar, en Cala de Bou, con versiones de rock, pop e indie, 14.30 horas.

Autómatas: Concierto de pop rock en Rosana’s, 16.30 horas

The Metrallas: Rockabilly en restaurante Clab de Cala de Bou, de 17 a 19 horas.

Danza

‘¿Dónde está Alicia?’. 19 h en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. Compañía Marea Danza. Obra inspirada en Alicia en el país de las maravillas para público infantil a partir de 6 años. Entradas en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Solidaridad

Gran Fiesta Solidaria de la Fundación Pacha: Fiesta familiar con actuaciones de academias de baile, payasos, visita de Papá Noel, pintacaras y gran tómbola benéfica a favor de la Plataforma Sociosanitaria y Fundación Conciencia, en Pacha Ibiza, de 17 a 21 horas.

Tradición

XXXII Fiesta del vino payés de Sant Mateu: Degustación de vinos payeses, sobrasada y butifarra de matanzas, baile payés con Sa Colla d’Aubarca a las 19 horas y concierto del grupo Esta me la sé a las 20.30 horas, en la pista polideportiva de Sant Mateu, a partir de las 17 horas.

Medio Ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. Todos los sábados.

Arte

Taller Open Call de Ses12Naus. ‘Suave es la noche’. Taller visual sobre la cultura de club con Gala Knörr. De 11 a 13.30 horas en La Carpintería. Inscripciones en Ses12Naus.

Paseo pictórico por el río de Santa Eulària: Paseo creativo guiado por la pintora Diana Bustamante con cuaderno y pinceles por el entorno del Centro de Interpretación del Río de Can Planetes, de 10.30 horas a 12.30 horas.

Mercado de artistas en Olas Gallery: Mercado de arte local con creadores, ilustradores, ceramistas y fotógrafos, en Olas Gallery, junto al paseo marítimo de Santa Eulària de 11 horas a 17 horas.

La banda ibicenca Peter Colours se reencuentra el sábado en Sant Jordi / DI

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 9.30 horas: Ruta de senderismo Es Rafal Trobat (salida parking Club de Campo).

Ruta de senderismo Es Rafal Trobat (salida parking Club de Campo). 10.30 horas: Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa.

Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa. 11 horas: Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey.

Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey.

Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: Concierto de Los del Varadero. Mercado gastronómico.

Concierto de Los del Varadero. Mercado gastronómico. 19 horas: Festival de Danza Davinia Van Praag Dance Academy. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

Festival de Danza Davinia Van Praag Dance Academy. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 19 horas: ‘Eivissa Clàssica’, Veus de llibertat i solitud (Lina Tur, Federico Cuevas y Llorenç Prats). Can Ventosa (8 €).

‘Eivissa Clàssica’, Veus de llibertat i solitud (Lina Tur, Federico Cuevas y Llorenç Prats). Can Ventosa (8 €). 20.30 horas: Calle Boogaloo. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 11 a 13.15 y 17 a 19.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 12 a 13 horas: Taller de manualidades (Duendes Juguetones)

Taller de manualidades (Duendes Juguetones) 12 horas: Caseta de Papá Noel

Caseta de Papá Noel 13 horas: Mama Fratelli & Crossroad (Mercado)

Mama Fratelli & Crossroad (Mercado) 17 horas: Inauguración Belén municipal (c/ Santa Agnès, 4)

Inauguración Belén municipal (c/ Santa Agnès, 4) 17.30 a 19.30 horas: Taller Sueños Ibiza (Passeig de ses Fonts)

Santa Eulària

10 a 16 horas: Jornada navideña con mercadillo de segunda mano y talleres. Plaza de la Iglesia de Jesús.

Jornada navideña con mercadillo de segunda mano y talleres. Plaza de la Iglesia de Jesús. Mercado de Navidad . 10.30 a 13.30 horas: Juegos d’Eivissa Omega (10 a 18 horas), talleres infantiles y teatro de títeres con Improibiza (11.30 horas). Passeig de s’Alamera.

. 10.30 a 13.30 horas: Juegos d’Eivissa Omega (10 a 18 horas), talleres infantiles y teatro de títeres con Improibiza (11.30 horas). Passeig de s’Alamera. 11 a 18 horas: II jornada ‘Fira Rural de Fruitera’.

II jornada ‘Fira Rural de Fruitera’. Siesta – es Puig d’en Fita (frente Residencial Santa Eulalia): 11 a 14 horas: Talleres. 11.30 horas: Visita de Papá Noel. 12.30 horas: ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert.

es Puig d’en Fita (frente Residencial Santa Eulalia): 11 a 14 horas: Talleres. 11.30 horas: Visita de Papá Noel. 12.30 horas: ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert. 12.30 horas: Misa y bendición de las figuras del Niño Jesús. Iglesia de Jesús.

Misa y bendición de las figuras del Niño Jesús. Iglesia de Jesús. 16.30 horas: Carroza de Papá Noel por Jesús.

Carroza de Papá Noel por Jesús. 17 horas: ‘La magia de la Navidad’ y recogida de cartas. Plaza de Jesús.

‘La magia de la Navidad’ y recogida de cartas. Plaza de Jesús. 19.30 horas: Concierto de Navidad del Cor des Pla de Jesús. Iglesia de Jesús.

Sant Josep

9 horas: ‘II Edición Street Futbol UE Sant Josep’, torneo 3x3 en el núcleo urbano de Sant Josep.

‘II Edición Street Futbol UE Sant Josep’, torneo 3x3 en el núcleo urbano de Sant Josep. 12.30 horas: Concierto de Navidad del ‘Cor des Cubells’ y torrada de sobrasada, en el recinto detrás del Saló Joan XXIII de es Cubells.

Concierto de Navidad del ‘Cor des Cubells’ y torrada de sobrasada, en el recinto detrás del Saló Joan XXIII de es Cubells. 18 horas: Concierto de Navidad de los grupos de sensibilización e iniciación de la Escola Municipal de Música Can Blau, en el auditorio Caló de s’Oli.

Concierto de Navidad de los grupos de sensibilización e iniciación de la Escola Municipal de Música Can Blau, en el auditorio Caló de s’Oli. 20 horas: Cantada pagesa a cargo del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines, en la carpa de Sant Jordi.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

10 horas: Nordic Walking (salida desde el polideportivo de ses Païsses).

Nordic Walking (salida desde el polideportivo de ses Païsses). 19.30 horas: Noche Flamenca con Mati Fernández. En la carpa.

Fiestas de Forada

De 11 a 14 horas. I Carrera de orientación Forada. Recorridos familiar y popular. Inscripciones: www.orienteeringonline.net Más información: creathiogroup@gmail.com. Instagram: @creathiogroup. En la carpa del centro social.

I Carrera de orientación Forada. Recorridos familiar y popular. Inscripciones: www.orienteeringonline.net Más información: creathiogroup@gmail.com. Instagram: @creathiogroup. En la carpa del centro social. 11 horas: Caminata por Es Broll de Buscastell. Salida desde el centro social.

Fira Rural de Fruitera

Muestra de maquinaria agrícola, y herramientas, razas autóctonas, artesanía, ball pagès...

de maquinaria agrícola, y herramientas, razas autóctonas, artesanía, ball pagès... 11 horas: Segunda jornada de la feria y del Campeonato de Tirada de Bitlles. Taller de elaboración de orelletes.

Segunda jornada de la feria y del Campeonato de Tirada de Bitlles. Taller de elaboración de orelletes. 11 a 17 horas: Juegos infantiles gigantes con JugueRoiX.

Juegos infantiles gigantes con JugueRoiX. 12.30 horas: Ballada popular abierta a todas las colles de Eivissa.

Ballada popular abierta a todas las colles de Eivissa. 14 horas: Frita de porc popular.

Frita de porc popular. 16 horas: Xacota pagesa y rifa.

Xacota pagesa y rifa. 17 horas: Final del Campeonato de Tirada de Bitlles y clausura de la feria.

Música

Eivissa Clàssica. ‘Veus de Llibertat i Solitud’. Propuesta vocal que combina música y poesía para reflexionar sobre la libertad y la introspección. Con Lina Tur, Federico Cuevas y Llorenç Prats. 19 horas en Can Ventosa. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.

Imane Jade Trío: Blues, funky, jazz y soul con Imane Jade Trío en Cool Café, en Cala de Bou, de 14 a 16 horas.

Excursiones

Marxa Nòrdica. Sant Antoni de Portmany. 10 horas: Marcha nórdica en Can Bonet. Salida desde el polideportivo de Ses Païsses. Gratuito, abierto al público.

Humor

Jorge Santini. ‘Érase una vez los 80’: Monólogo de humor sobre recuerdos y nostalgia de los años 80, en el Teatro Pereyra, a las 18 horas.

Ocio

Mercadillo de Navidad Fun & Trucks: Mercadillo de segunda mano para reciclar, vender y comprar objetos con encanto, con posibilidad de montar tu propio puesto, en la plaza de Jesús. Frita de calamar. De 11 a 17.30 horas.

La violinista Lina Tur, en el concierto que cierra 'Eivissa Clàssica' / Michal Novak

INFANTIL

‘Feria de Atracciones de Navidad’: Aparcamiento de sa Joveria (Eivissa). Horarios: lunes a jueves, 17 a 23 horas; fines de semana, 17 a 24 horas; domingos y festivos, 11 a 14 horas. Hasta el 12 de enero.

ARTE

Fira d’Art d’Eivissa. Muestra colectiva de Navidad con obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Júlio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Horario de visita de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. Y los días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. Hasta el 5 de enero.

EXPOSICIONES

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Inauguración jueves 11 de diciembre a las 17.30 horas en Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Júlia Ribas. ‘Tardor’, pinturas. Inauguración el viernes 12 de diciembre a las 19.30 horas. De lunes a sábado de 10 a 13 y los domingos de 10 a 14 horas en la Casa Parroquial de Sant Joan. Hasta el 11 de enero.

Romanie. 'Calidesa', pinturas. Inauguración el viernes 12 de diciembre a las 19 horas en Can Jordi Blues Station. Hasta el 19 de enero.

'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa'. 35 pinturas de paisajes de artistas de la isla de los dos últimos siglos. Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Javi Parejo. ‘Pioners. Empremtes en el temps’. Muestra fotográfica sobre los responsables de la transformación de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la Sala Ajuntament Vell de Sant Francesc. Domingos y lunes mañanas cerrado. Hasta el 13 de diciembre.

Laura de Grinyo. 'Form and Spirit', cerámicas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. De lunes a viernes de 11 a 14 horas. El sábado 13 a las 18 horas, performance sonora con Héctor Koa. Hasta final de año.

Valeria Fieschi Marí. 'Habitar la deriva' Diferentes materiales. Sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 21 de diciembre.

'Cançoner de les Pitiüses'. Muestra sobre la obra del 'Cançoner'. Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan. De lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y sábados de 10 a 13 horas. Hasta el 20 de diciembre.

‘50 imatges. 100 anys’. Muestra fotográfica sobre la vida de Joan Marí Cardona. De martes a sábados de 11 a 14 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 10 de enero.

‘Esglèsies d’Eivissa i Formentera’. Obras sobre las iglesias de la isla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de enero.

Tahirha Luck. ‘The sacred’, pinturas. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas, en el Centro XCultural de Jesús. Hasta el 29 de diciembre.

Violeta Galera. ‘El jardín que me habita’, pinturas. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de enero de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

Carmen Hervás. ‘Energía de los elementos’, pintura. Ocean Drive Eivissa (Marina Botafoch). Visita en horario del hotel. Hasta el 12 de diciembre.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.