Lleno total en el concierto del centenario de la Banda Ciutat d’Eivissa

Lasgas colas a las puertas y un Teatro Pereyra a reventar dan idea de la expectación que despertó el concierto del centenario de la Banda Ciutat d’Eivissa, celebrado el martes por la noche. Nadie lamentó la espera: los músicos, bajo la batuta de Stefano Serra, ofrecieron una gran actuación, llena de momentos emotivos, que recibió una cerrada ovación del público.

