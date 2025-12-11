La gravedad de las deficiencias de la carretera de Jesús, que han obligado a prolongar las obras de reparación (y, por tanto, su cierre al tráfico) durante dos semanas más. Esta obra arrastra problemas desde el principio, hace diez años, cuando unos trabajos que debían durar seis meses se alargaron más de un año. Desde entonces, han aparecido grandes socavones a pesar de las reparaciones de la constructora, que reclama ahora 154.000 euros al Consell por supuestos sobrecostes en la obra. Por su parte, la institución reclamará los gastos de la actual intervención a la empresa.

Llama la atención

Que el SOIB tenga vacantes tres importantes puestos en las Pitiüses: la dirección en estas islas y las de las oficinas de Sant Antoni y Santa Eulària. Al mismo tiempo, los sindicatos denuncian el atasco del SEPE en la tramitación de la prestación por desempleo de 200.000 fijos discontinuos de Balears, debido a la jubilación de funcionarios y a la fuga de nuevos empleados, lo que provoca retrasos en el cobro. Son dos muestras más de la dificultad de los servicios públicos para completar plantillas en las islas, debido principalmente al problema de la vivienda.