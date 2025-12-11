Interceptan en Ibiza y Formentera a 34 migrantes en dos pateras en las últimas horas

La Guardia Civil ha interceptado a 34 migrantes llegados a las Pitiusas en las últimas horas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. Las actuaciones se produjeron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en Formentera e Ibiza.

La primera intervención tuvo lugar a las 23.15 horas del 10 de diciembre, cuando agentes de la Guardia Civil de Formentera localizaron a diez personas de origen magrebí en el kilómetro 10,7 de la carretera del Pilar de la Mola. El grupo fue identificado y puesto bajo custodia siguiendo el protocolo habitual en estos casos.

Apenas cincuenta minutos después, ya en la madrugada del 11 de diciembre, a las 00.05 horas, se produjo una segunda interceptación en Marina Botafoc, en el puerto de Ibiza. En esta ocasión, los agentes del Puesto de Sant Josep y del Puesto de Sant Antoni detuvieron a 24 personas de origen subsahariano.

Estos migrantes se suman a los más de 160 que llegaron a las costas pitiusas en doce pateras entre el martes y el miércoles. Seis embarcaciones llegaron a la costa de Formentera y cinco fueron rescatadas en aguas cercanas a la isla, mientras que solo una arribó a Ibiza, concretamente a Roca Llisa.

Balance anual

En lo que va de año un total de 171 pateras han llegado a las Pitiusas con 2.790 migrantes, según el recuento de este diario. 22 embarcaciones con 350 migrantes arribaron a Ibiza y 158 pateras con 2.440 migrantes, a Formentera.