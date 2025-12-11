Ibiza, el segundo municipio de España con más bares por habitante: este es el ranking nacional

España es el país con mayor densidad de bares del mundo, con un establecimiento por cada 207 personas, según un análisis elaborado por Accumin Intelligence. El estudio considera como bar cualquier establecimiento donde sea posible tomar un café o una cerveza, incluyendo cafeterías, heladerías y restaurantes. La distribución de estos locales es muy desigual en el territorio y es precisamente en este mapa en el que Ibiza alcanza una posición destacada.

El informe, basado en un mapa interactivo con datos del fichero de Empresas de DataCentric Marketing y del INE, permite visualizar la concentración de bares en todo el país, e incluso por zonas censales. Los municipios con mayor densidad suelen ser zonas muy turísticas con poca población residente.

Ranking de bares. / Accumin Intelligence

Al analizar únicamente los municipios con más de 50.000 habitantes, Ibiza se sitúa como el segundo municipio con más bares por habitante de toda España, con 14,7 establecimientos por cada mil personas, solo por detrás de Calvià (Mallorca), que lidera la lista con 15,7 bares. Vila, con 53.228 habitantes, cuenta con 782 bares.

La zona de la Marina y Dalt Vila, con 2.159 habitantes, tiene 172 establecimientos. La media por cada mil habitantes asciende a 79,7 bares. Le sigue la zona de Vara de Rey con 1.115 residentes y 70 establecimientos (62,8 bares por cada mil personas).

Mapa de Vila por zonas censales. El color más oscuro muestra una mayor densidad. / Accumin Intelligence

Tras Ibiza, se encuentran otros destinos turísticos consolidados como San Bartolomé de Tirajana, Benidorm o Fuengirola. El estudio también señala a ciudades históricas como Toledo, Santiago de Compostela o Granada, que destacan por su dinamismo hostelero, superando los ocho bares por cada mil habitantes.

Municipios sin bares

Frente a los municipios con gran oferta hostelera, la llamada España vaciada muestra la realidad opuesta. Según el análisis, 2.375 municipios españoles no cuentan con ningún bar, lo que afecta a más de 463.000 personas. Las provincias más afectadas son Soria, Palencia, Ávila y Burgos, donde incluso más de un tercio de los municipios carecen de este servicio esencial.