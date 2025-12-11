Salud mental en Ibiza: Voluntariado con animales "para que la terapia no esté encerrada en un aula"

"Un voluntariado como este es también una forma de ocio. Se trata de que, durante la terapia, los usuarios no estén siempre encerrados en un aula. Es positivo que la persona también pueda pasar a un ambiente un poco más natural, exterior". Así valora Elsa Rodríguez, técnica de Proyecto Hombre en Ibiza, el voluntariado que contempla el convenio alcanzado entre Apfem (Asociación Pitiusa Pro Salud Mental) y el Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad), dependiente del Ayuntamiento de Sant Josep, para fomentar que usuarios de la mencionada asociación sean voluntarios en este recinto. Rodríguez ofrece estas declaraciones a este diario porque este jueves ella y otras trabajadoras de otras entidades sociales han acudido al Cepad para estar en la presentación de dicho convenio y estudiar, así, si en un futuro también podrían sumarse.

Así, aunque se empiece con Apfem, se pretende sumar a más gente. "En Proyecto Hombre intentamos fomentar que las personas con las que trabajamos participen en voluntariados externos; y una vez que son altas, se busca que también ayuden a nuevos usuarios. Nos sirve para fomentar la colaboración y la responsabilidad, y para ayudar al usuario a insertarse en el ámbito social", añade Rodríguez, que trabaja en la parte de difusión, administración y sensibilización de Proyecto Hombre.

Otra entidad invitada a la presentación es la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF). "Estamos estudiando otras opciones de participar en la comunidad, formas diferentes de socialización. Hemos venido a ver si podemos encajar este voluntariado" en AIF, señala Claudia Riera, pedagoga en dicha entidad y coordinadora de la parte de ocio.

Catalina Siota, psicóloga en AIF, indica que "poder realizar actividades en el exterior permite otro tipo de socialización, oportunidades de autorregulación con el contacto con animales y generar responsabilidad".