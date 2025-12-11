Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud mental en Ibiza: Voluntariado con animales "para que la terapia no esté encerrada en un aula"

Entidades sociales como Proyecto Hombre y la Asociación Asperger Ibiza y Formentera acuden a la presentación del convenio entre la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental y el Centro de Protección de Animales Domésticos

Visita al Cepad de usuarios y trabajadores del ámbito social de este jueves por la mañana.

Visita al Cepad de usuarios y trabajadores del ámbito social de este jueves por la mañana. / DI

Toni Escandell Tur

Toni Escandell Tur

Sant Josep de sa Talaia

"Un voluntariado como este es también una forma de ocio. Se trata de que, durante la terapia, los usuarios no estén siempre encerrados en un aula. Es positivo que la persona también pueda pasar a un ambiente un poco más natural, exterior". Así valora Elsa Rodríguez, técnica de Proyecto Hombre en Ibiza, el voluntariado que contempla el convenio alcanzado entre Apfem (Asociación Pitiusa Pro Salud Mental) y el Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad), dependiente del Ayuntamiento de Sant Josep, para fomentar que usuarios de la mencionada asociación sean voluntarios en este recinto. Rodríguez ofrece estas declaraciones a este diario porque este jueves ella y otras trabajadoras de otras entidades sociales han acudido al Cepad para estar en la presentación de dicho convenio y estudiar, así, si en un futuro también podrían sumarse.

Así, aunque se empiece con Apfem, se pretende sumar a más gente. "En Proyecto Hombre intentamos fomentar que las personas con las que trabajamos participen en voluntariados externos; y una vez que son altas, se busca que también ayuden a nuevos usuarios. Nos sirve para fomentar la colaboración y la responsabilidad, y para ayudar al usuario a insertarse en el ámbito social", añade Rodríguez, que trabaja en la parte de difusión, administración y sensibilización de Proyecto Hombre.

Otra entidad invitada a la presentación es la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF). "Estamos estudiando otras opciones de participar en la comunidad, formas diferentes de socialización. Hemos venido a ver si podemos encajar este voluntariado" en AIF, señala Claudia Riera, pedagoga en dicha entidad y coordinadora de la parte de ocio.

Catalina Siota, psicóloga en AIF, indica que "poder realizar actividades en el exterior permite otro tipo de socialización, oportunidades de autorregulación con el contacto con animales y generar responsabilidad".

El misterio del cadáver hallado en una playa de Ibiza: la investigación avanza

Fausto Tienza: de la UD Ibiza a cultivar pistachos en Castilla La Mancha

Huelga de médicos en Ibiza y Formentera: casi 50 operaciones y más de 1.100 consultas canceladas

El número de menores en riesgo de suicidio atendidos por la Fundación Conciencia en Ibiza se dispara

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La asesina actuó de noche para "asegurar el resultado letal" del incendio de Ibiza

La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: "Nadie tiene excusa para no colaborar"
