Ibiza reparte 175 árboles y 180 piruletas decorativas para ambientar el comercio local

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha una nueva acción de apoyo al pequeño comercio con motivo de las fiestas navideñas, mediante el reparto de elementos decorativos destinados a embellecer los establecimientos del municipio.

La campaña incluye la distribución de 175 árboles de Navidad blancos, iluminados con luces LED, y 180 piruletas decorativas elaboradas por el alumnado del IES Blanca Dona.

La iniciativa forma parte del programa municipal de dinamización comercial y ha contado con una excelente acogida por parte del sector, que un año más se suma a esta propuesta festiva. El objetivo es incentivar la actividad económica, fomentar las compras de Navidad y reforzar la visibilidad del comercio local, además de contribuir a crear un ambiente cálido y atractivo en las calles de la ciudad.

Entrega de uno de los árboles decorativos / AE

El reparto se lleva a cabo entre los días 9 y 13 de diciembre, con la participación del alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, y del concejal de Turismo, Rubén Sousa. Los establecimientos interesados pueden recoger cualquiera de los elementos decorativos en el Mercat Nou, donde se ha habilitado un punto de entrega en la entrada por la calle de Catalunya, abierto de 8 a 14 horas hasta el sábado 13 de diciembre incluido.

Para resolver dudas o solicitar más información, los comercios pueden contactar con el Departamento de Comercio a través del correo electrónico comerc@eivissa.es.