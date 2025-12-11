Prisión permanente revisable para la acusada del incendio mortal en ses Païsses

La mujer declarada culpable de causar un incendio en el que falleció un anciano de 77 años mientras dormía en su vivienda de ses Païsses en agosto de 2023 ha sido condenada este jueves a la pena de prisión permanente revisable, tal como había solicitado la Fiscalía, petición a la que se había adherido también la acusación particular.

La jueza la condena por el delito de "asesinato con alevosía sobre una persona especialmente vulnerable en concurso de normas con un delito de incendio", según informa el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Un jurado popular la había declarado culpable de asesinato en el mes de noviembre.

De acuerdo con la sentencia, “conforme las conclusiones de los miembros del jurado y la doctrina del Tribunal Supremo, resulta justificado aplicar a la sra. I.C.N. la circunstancia atenuante analógica simple de alteración psíquica”. No obstante, según la magistrada, “la atenuante simple apreciada a la acusada no afecta a la individualización de la pena, al no ser posible fijar medidas inferiores de la pena de prisión permanente revisable y que dicha pena no tiene un arco penológico a valorar”.

De esta manera, la procesada deberá cumplir 15 años en prisión antes de poder solicitar el tercer grado penitenciario, y tampoco podrá disfrutar de permisos de salida hasta que no pase 8 años en la cárcel. Además, deberá pagar 48.201,07 y 179,38 euros por los desperfectos ocasionados en el inmueble incendiado.