El piso en venta más barato de Ibiza: puedes comprarlo pero no puedes verlo

Comprar un piso no es algo que un simple mortal pueda hacer todos los días. Por el contrario, son pocos los que cuentan con ese privilegio, y la mayoría de ellos logran ahorrar el dinero necesario después de muchos años de trabajo y dedicación.

Por eso, nadie se arriesgaría a invertir el fruto de tanto esfuerzo en algo que ni siquiera puede ver... ¿O sí? Para aquel aventurero que disfrute de la adrenalina que generan el riesgo y la incertidumbre, Idealista tiene en venta el piso perfecto.

El piso en venta más barato de Ibiza / Idealista.com

Se trata de un apartamento de 55 metros cuadrados en un edificio ubicado en el barrio de ses Figueretes, Ibiza, “en segunda línea de playa”, según el anuncio actualizado hace ya casi un año. Cuenta con una habitación “bastante amplia” y “un gran salón comedor abierto con cocina americana y una terraza". El precio: 209.000 euros.

La particularidad de esta vivienda es que se encuentra alquilada, y aunque “el inquilino paga correctamente” no es posible realizar una visita al inmueble antes de decidir o no la compra, por eso aclaran que “se vende más barato”. Además, tampoco es posible adquirirlo a través de una hipoteca, solo se puede pagar al contado.

El potencial comprador deberá conformarse con ver las fotos publicadas junto con el anuncio -que tampoco son de lo mejor- o con visitar un piso vecino “con una distribución idéntica”. ¿Alguien se arriesgará?